鵝鑾鼻公園賣店更新、新建史前文物館 觀光、文化並進

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鵝鑾鼻燈塔。記者劉星君／攝影
鵝鑾鼻公園前的賣店是許多旅客的記憶，但也因設施老舊，讓旅客興趣缺缺，加上挖掘出史前文物一度導致工程停擺，遊客人數從早期百萬人次高峰驟降到數十萬人次，立委徐富癸說，賣店重建計畫獲中央核定4億元，將展開觀光與文化並進重大建設，力拚明年動工。

墾管處表示，商店街由墾管處管轄，是鵝鑾鼻公園入口意象重塑，鵝鑾鼻公園賣店新建工程，優化周邊環境景觀及既有賣店建築物修繕工程，與策劃史前文物展示館區，預計今年9月發包，希望能在2028年底完工。

徐富癸說，向中央爭取4億元經費，2.9億元用於新建約60間商店空間，1.1億元投入史前文物展示館規畫，預計9月上網公告，趕在明年初開工。徐富癸呼籲，墾管處務必加快腳步，縮短工期，讓鵝鑾鼻早日展現新風貌。

徐富癸說，此次經費到位過程不容易，他在立法院教育及文化委員會多次質詢，今年5月19日南下會勘，與縣議員潘芳泉一同向中央表達地方需求；縣府全力配合推動，才有今日成果。會持續督促中央與地方合作，加速工程進度，確保資源落實，讓世界看見台灣的文化魅力。

墾管處表示，此案基地及周邊地區已被文化部畫定為鵝鑾鼻考古遺址，未來基礎開挖僅限於2022年8月委託清華大學完成考古遺址搶救的工作範圍。

史前文物館部分，墾管處指出，史前文物館展示館1樓以「重返貝的棲地」、「再現考古坑」、「展現史前貝器工業及技術」三大主軸呈現重要考古現象， 2樓將透過紀錄片影片撥放考古遺址發掘歷程及重要性。

鵝鑾鼻公園前的賣店設施老舊。記者劉星君／攝影
鵝鑾鼻公園賣店新建工程，優化周邊環境景觀及既有賣店建築物修繕工程，與策劃史前文物展示館區，預計今年9月發包，希望能在2028年底完工。圖為完工示意圖。圖／墾管處提供
