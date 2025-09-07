快訊

高雄人不捨！ 澄清湖「30年神秘水族館」宣布年底熄燈

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄澄清湖「海洋奇珍園」宣布將在年底熄燈，園區內有29座大型水槽設施，30年來孕育500多種海洋生物。圖／翻攝自海洋奇珍園臉書
高雄澄清湖「海洋奇珍園」宣布將在年底熄燈，園區內有29座大型水槽設施，30年來孕育500多種海洋生物。圖／翻攝自海洋奇珍園臉書

高雄澄清湖今年7月由市政府接管後，園區採全面開放免費入園，但園內一處乘載高雄人30年回憶的水族館「海洋奇珍園」卻宣布將在年底熄燈；海洋奇珍園原是座由前總統蔣經國興建的防核子地下作戰指揮中心空襲避難所，後來自來水公司將防空長廊改建為水族館，設置29座大型水槽、養育500多隻海洋生物和放置珊瑚化石標本，如今因廠商合約到期，遭市府要求解約。

海洋奇珍園原本是二次大戰防核子地下作戰指揮中心，在1959年因應當時戰時所需而設置的空襲避難所，全長200公尺、寬2.3公尺，內部有發電機、指揮部、軍需儲藏室、蔣公專用臥房和衛浴設備等，厚重的防爆門凸顯軍事重地的分量。

據在地耆老指出，當年各國發展核武，蔣經國為此將這處地下指揮中心的大門改為重達5千公斤、外鋼內鉛的核子防爆門，以抵禦輻射線穿透。而中心內部，地道蜿蜒如走迷宮，且有多層大小不一的密室，有士兵駐守、戒備森嚴。蔣公逝世後，地下作戰指揮中心荒廢近20年，內部腐蝕不堪，荒廢許久。

台灣自來水公司1992年將該處重新申請改建為海洋奇珍園，廊道塗上藍色油漆及各與彩繪圖案，建置水族箱展示各類稀珍海洋生物、化石，內部也保留指揮中心舊時招牌，呈現古今交錯感。悠長廊道規畫8大展示區，展示海星、海馬、魟魚、熱帶魚、鯊魚、鰻魚與各式螺貝類，也有佛教七珍寶之一的千年深海黑珊瑚樹和萬年硨磲巨貝化石館。

而地下指揮中心的會議室也改作珊瑚化石區，欣賞海洋奇珍的同時，一旁還能看到避難所的「防衛射擊孔」。觀園民眾說，蔣公的作戰指揮中心改作海洋奇珍園，讓破敗軍事重地變得活潑起來，是很妙的轉變，假日帶孩子來，能看到數十種海洋生物和各貝類化石，不過狹短的廊道，燈光昏暗，不免給人些許壓迫感。

市議員郭建盟表示，海洋奇珍園位在市區，是許多南部老一輩人走訪澄清湖的必經景點，乘載許多人的回憶，內有29座大型水槽設施，30年來孕育500多種海洋生物，裡面一隻「大尾鱸慢」錢鰻就已30歲，是水族館的元老；如今海洋奇珍園因為營運合約到期，高市府要求解除合約。

許多民眾留言說「裡面的生物去留何處呢」、「不好好整修經營，只會放爛然後拆除…可悲市政府」、「為何不再續約，高雄這麼好的設施卻要關閉，高雄市政府只要做有錢撈的，不做為民謀福利的嗎」、「我在高雄這麼久都不知道有這個點」、「果然澄清湖變免費就是要徹底爛掉嗎...他會不會跟很多疏於維修的罐頭公園一樣的下場呢」。

