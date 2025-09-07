聽新聞
高雄左營南門圓環下月拆 交通恐塞爆！議員籲暫緩

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄左營舊城南門圓環有6個路口交會，行車動線複雜，市府為改善亂象及配合台17線工程，工務局決議10月拆圓環改為十字路口。記者石秀華／攝影
高雄左營舊城南門圓環有6個路口交會，行車動線複雜，市府為改善亂象及配合台17線工程，工務局決議10月拆圓環改為十字路口。記者石秀華／攝影

高雄左營舊城南門圓環有6個路口交會，行車動線複雜，今年已發生16件擦撞車禍；高市府為改善亂象並配合台17線工程，決議下月拆掉圓環改為十字路口，但地方認為周圍翠華、中華路和左營大路都在施工，圓環施工期達14個月，交通恐將塞爆。

新工處主秘傅俊榮表示，未來南門圓環正交路型改為十字路口，動線可單純化，速率提升至時速50公里，透過路形調整，新台17線會成為雙向6車道。未來再結合左營見城計畫，保留圓環古蹟風貌。

左營舊城圓環早期是為保護南門古蹟而設立，但因周圍有中華一路、果峰街、城峰路、左營大路、啟文路和鼓山三路6條路，行車動線雜亂，一不小心就有可能發生事故。而當地是連接台積電廠區交通要道，車流量劇增。

工務局為改善南門圓環，將配合新台17線南段第3期工程左營大路人行道環境改善工程，把圓環改為十字路口，經費估約2.23億元。左營果峰里里長曾瑞水說，施工會有陣痛期，希望台17線完工後，交通更便利。

不過陳姓居民表示，翠華路和中華路目前都在施工，海軍軍區上下班車流大，若圓環再動工，擔憂出入會更卡。議員李雅芬表示，圓環若施工，居民出入交通堪慮，建議圓環工期應稍緩。新工處則表示，新台17線從介壽路到必勝路今年底完工後，可紓解左營大路塞車現象。

