恆春豎孤棚17支隊伍競技 石心生命禮儀隊奪順風旗

屏東縣恆春鎮豎孤棚搶孤活動，今天晚間在東門廣場登場，17支隊伍分別合力以疊羅漢方式競技，加油聲四起相當熱鬧，最後由石心生命禮儀隊率先攻頂、奪順風旗。

刺激的搶孤活動在晚間8時50分登場，活動鞭炮聲響，吸引數千名的民眾爭睹，現場民眾吶喊加油聲與鳴笛聲不斷。賽事分為2階段，第1階段17支隊伍全數取下晉級的紅布條。

第2階段開始，隊員不僅靠團隊作戰，也是耐力與速度大考驗，以疊羅漢方式將攻旗手往孤棚頂送，一面爬一面用布條刮除塗在孤棚柱上的牛油，隊員藉隊友肩膀奮力往上爬，搶攻順風旗，那支隊伍速度最快攻頂敲鑼就是贏家。

技競賽是過程中，有些隊伍因牛油而滑落，最後由石心生命禮儀隊，率先攻頂敲鑼，奪得順風旗。

除搶孤競技，主辦單位恆春鎮公所設置舞台區，邀請藝人許富凱、蘇宥蓉現場演唱，相當熱鬧。