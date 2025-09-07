聽新聞
0:00 / 0:00

金門博餅8日登場 8活動慶20周年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門中秋盛事「博狀元餅」8日登場，圖為韓國遊客體驗博餅。圖／縣府提供
金門中秋盛事「博狀元餅」8日登場，圖為韓國遊客體驗博餅。圖／縣府提供

金門中秋盛事「博狀元餅」明天登場，今年邁入第20屆，觀光處規畫「文化＋觀光」雙主軸，推出8項系列活動，從傳統博餅到數位互動、從鄉鎮賽事到跨海交流，結合文化體驗與旅遊行銷，活動將一路持續至10月6日。

縣府指出，博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子贏取月餅的遊戲，源自於鄭成功時期，由金門人洪旭所創，流傳至今成為中秋必備民俗活動，為金門觀光帶來新亮點。

金門觀光處長許績鑫表示，今年在清金門鎮總兵署設立「金門博餅文化學堂」常態展，規畫故事館、互動轉盤、手作DIY與創意拍照區，讓旅客寓教於樂，並搭配打卡挑戰，還能獲得折疊椅與小禮物，吸引年輕族群參與。

總兵署每日舉辦「旅人博餅樂」，旅客只要憑來金機票、船票或消費發票即可參加，還能順勢做愛心捐發票；縣內超過130家特約店家也響應博餅，消費即可博獎品。

10月4日將在五鄉鎮同步舉辦大型賽事，優勝者還將跨海前往廈門交流，展現金廈共同的中秋習俗

此外，後浦商圈也自辦博餅比賽，營造節慶氛圍，推出「線上博餅樂」，參加者只要在線上博到狀元，就有機會抽中台灣至金門免費機票，總計將送出150張，總值37萬元。

韓國遊客體驗「博餅拍拍樂區」金門電話亭文創品。圖／縣府提供
韓國遊客體驗「博餅拍拍樂區」金門電話亭文創品。圖／縣府提供

金門 中秋 習俗 機票

延伸閱讀

金門閱讀力全國奪冠 金湖國小特優、古城國小績優

金門盃咖啡沖煮賽 36位好手同場較勁

龍眼飄香傳愛心 金門家扶明天辦龍眼義賣助弱勢

金門限定中秋博餅邁入20年 8日八大系列活動熱鬧登場

相關新聞

上周即異常…澎湖花嶼發電廠油料外洩 上萬公升柴油汙染海面

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠今天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港中汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉...

美濃驚現「大峽谷」柯志恩批盜採暴利 高市府喊嚴查嚴辦

高雄市美濃區傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」，國民黨立委柯志恩昨日會同議員林義迪、朱信強服務團隊會勘，柯志恩痛...

雷擊損壞通訊設備 失聯東港漁船平安返航中

屏東縣東港籍勝隆漁61號漁船4日在西太平洋關島東方海域作業時斷訊，5日發出遇險訊號後失聯，船長田永富及10名印尼籍船員下...

看到海面油汙 望安電廠才知漏油闖禍

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠昨天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉公...

金門博餅8日登場 8活動慶20周年

金門中秋盛事「博狀元餅」明天登場，今年邁入第20屆，觀光處規畫「文化＋觀光」雙主軸，推出8項系列活動，從傳統博餅到數位互...

金門盃咖啡沖煮賽 36位好手同場較勁

「2025金門盃咖啡沖煮競賽」今明兩天在金門風獅爺商店街熱鬧登場，這次競賽共有來自全台及金門的36位咖啡好手齊聚一堂，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。