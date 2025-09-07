金門博餅8日登場 8活動慶20周年

金門中秋盛事「博狀元餅」明天登場，今年邁入第20屆，觀光處規畫「文化＋觀光」雙主軸，推出8項系列活動，從傳統博餅到數位互動、從鄉鎮賽事到跨海交流，結合文化體驗與旅遊行銷，活動將一路持續至10月6日。

縣府指出，博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子贏取月餅的遊戲，源自於鄭成功時期，由金門人洪旭所創，流傳至今成為中秋必備民俗活動，為金門觀光帶來新亮點。

金門觀光處長許績鑫表示，今年在清金門鎮總兵署設立「金門博餅文化學堂」常態展，規畫故事館、互動轉盤、手作DIY與創意拍照區，讓旅客寓教於樂，並搭配打卡挑戰，還能獲得折疊椅與小禮物，吸引年輕族群參與。

總兵署每日舉辦「旅人博餅樂」，旅客只要憑來金機票、船票或消費發票即可參加，還能順勢做愛心捐發票；縣內超過130家特約店家也響應博餅，消費即可博獎品。

10月4日將在五鄉鎮同步舉辦大型賽事，優勝者還將跨海前往廈門交流，展現金廈共同的中秋習俗。

此外，後浦商圈也自辦博餅比賽，營造節慶氛圍，推出「線上博餅樂」，參加者只要在線上博到狀元，就有機會抽中台灣至金門免費機票，總計將送出150張，總值37萬元。