看到海面油汙 望安電廠才知漏油闖禍

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠昨天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉公所已派員搶修，將開挖換管釐清洩漏原因，期間將暫時以明管輸油。事故並未造成花嶼當地停電。

望安鄉公所表示，油汙汙染海面情況已第一時間通報澎湖縣府環保局協助處置，但由於花嶼屬外島中的外島，且適逢周休假日，正與環保局研議如何控制油汙擴散。

望安鄉公所表示，已由發電廠及警方協助處置，已供電正常，由於地下輸油管破裂，原管線無法使用，暫時只能以明管供油維持發電廠運轉；針對油料汙染，澎湖縣環保局也已監控，並以吸油棉片鋪於油汙漂浮的海面上，阻止油汙擴散。

據了解，花嶼發電廠8月26日就出現異常，電廠值班人員陸續發現送來的油料入油槽後，油量明顯比往常少，「覺得很奇怪，油加不滿」但因找不到外洩點，無法立即確定是地下油管破裂，直到昨天中午因大量油汙流入港中，才確認電廠輸油管線破裂造成柴油漏出。

花嶼代理村長劉文堂及花嶼王姓村民表示，花嶼發電廠地下油管已埋設逾20~30年，最近地方工程多，挖土機、混凝土車進出頻繁，可能因此輾壓地面造成地下油管破裂，推估外洩近1萬公升油料，隨著洋流往港外漂流。

公所工務課表示，油管破裂原因還不得而知，需要開挖才能釐清，暫時將以明管輸油，後續將招標更換管線。花嶼發電廠位於望安鄉花嶼村，是簡易發電廠，也是島上唯一的發電廠，已有近50年歷史。