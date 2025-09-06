美濃驚現「大峽谷」柯志恩批盜採暴利 高市府喊嚴查嚴辦

高雄市美濃區傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」，國民黨立委柯志恩昨日會同議員林義迪、朱信強服務團隊會勘，柯志恩痛批不法集團藉口開發、實則盜採，賺取暴利，竟回填廢棄營建物，汙染農地，籲中央與地方應強化修法與配套管理。

高市經發局隨後回應指出，市府自今年3月起已查獲相關案場，依法裁罰、命回填整復，且移送法辦，8月27日檢方指揮偵辦時，已扣押作業機具並收押違法行為人，案場也全面封鎖禁止進出，強調將持續與檢方合作，對於盜採土石「絕不寬貸」。

柯志恩表示，接獲地方居民陳情，不法集團透過掮客購地，以「興建停車場」為名行盜採之實，實地會勘所見，回填土石中混雜磚塊、磁磚、鋼筋、玻璃等，明顯是不明來源的營建廢棄物。

她痛批業者一面挖售砂石牟取暴利，一面傾倒廢料圖利，卻讓當地居民長期承受上百輛砂石車往返造成的廢氣、噪音與交通安全威脅。

最震撼的是，美濃吉洋一帶竟出現面積逾2公頃、深逾10米巨型坑洞，直呼「美濃大峽谷」，居民憂心掏空地基，地下水源遭汙染，卻遲遲看不到後續回填及修復。

柯質疑，對於盜採，主管機關不可能毫無所知，卻往往以開罰、要求復原了事，任由業者罰錢再挖、挖了再罰，消極執法形同縱容。

她主張，盜採土石利益龐大，現行刑責與罰鍰不足以嚇阻，應立即修法大幅提高刑責與罰鍰，並建立配套措施。

「如果沒有居民陳情、沒有我們實地會勘，這些天坑是不是就被當作沒看見，繼續發生在其他角落？」身為在地民代，她有責任持續監督，守護高雄的國土與農地。

對此，經發局強調，自2022年10月起即主動查獲美濃多處坑洞遭回填營建廢棄物，除依廢棄物清理法裁處，並移送法辦。案場現已封鎖，回填土方須送農業局備查，回填後須檢附土壤檢測證明，經環保局同意後才能完成備查。

未來將強化事前預防，包含畫設高風險盜採熱區、利用數位科技偵查、加強科技執法，及預防性攔查砂石車進出，並制定農地整地規範，拆除黑網、鐵皮圍籬等非農用設施。一旦農地出現可疑設施，將第一時間裁罰並限期恢復，逾期即強制拆除。