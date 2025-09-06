金門盃咖啡沖煮賽 36位好手同場較勁

「2025金門盃咖啡沖煮競賽」今明兩天在金門風獅爺商店街熱鬧登場，這次競賽共有來自全台及金門的36位咖啡好手齊聚一堂，年齡層更跨越19歲至60歲，展現咖啡魅力不分年齡，大家以最專業的手沖技藝，現場飄散濃濃咖啡香，為觀眾獻上一場香氣四溢的競技盛宴。

這次咖啡沖煮競賽，邀請了2017年世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍王策及國際專業評審陳彥含2人擔任比賽雙主審，以及6位來自全台的專業評審，以公開、公正、專業的角度來評定選手們的沖煮技術，為了公平起見，現場採用「盲選」，咖啡作品僅有代號，並未秀出名字。

金門縣咖啡文創交流協會表示，今年比賽採「PK賽制」作為亮點，選手現場抽籤決定對手，勝者晉級複賽；決賽更要求選手以數分鐘的展演方式，展現沖煮技巧與舞台魅力，讓比賽緊張刺激又充滿觀賞性。

今年36位參賽者中，金門地區就有17位選手參與，幾乎佔了一半；台灣本島則有來自台北、新北、桃園、台中、高雄及花蓮的好手，年齡層更跨越19歲至60歲，展現咖啡魅力不分年齡、人人都能參與；據了解，原本大陸選手也有報名來參加，但是辦簽證「卡關」，最後僅能告假。

除了比賽，現場同時舉辦「金門咖啡甜點派對」，集結金門與台灣共12家咖啡甜點品牌，包括金門的禮賀甜點工作室、沐樂Cafe餐酒Bar、金門酒字咖啡商行、睿家Chez Ray、咖啡微醺工作室、3donuts甜甜圈專賣、Ms.W製菓、膩珈琲、蘇菲の午后珈琲屋、利雷咖啡，以及來自台中的淺川咖啡與台北的醇鮮嚴選Coffeetail。