上周即異常…澎湖花嶼發電廠油料外洩 上萬公升柴油汙染海面

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠今天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港中汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉公所已派員前往搶修，但因是地下油管破裂，後續將開挖換管釐清洩漏原因，期間將暫時以明管輸油，但事故並未造成花嶼當地停電。

望安鄉公所表示，公所第一時間已接獲通報並立即派員處理，目前當地是由發電廠工作人員及警方協助處置，不過已掌握當地供電正常，並未發生停電，但由於地下輸油管破裂，無法使用原管線輸油，暫時只能以明管供油維持發電廠運轉；針對油料汙染，澎湖縣環保局也已掌握監控避免汙染擴大。

據了解，花嶼發電廠上周二就已出現異常，電廠值班人員陸續發現送來的油料入油槽後，油量明顯比往常還要少「覺得很奇怪，油加不滿」但因找不到外洩點，無法第一時間肯定是地下油管破裂，直到今天中午因大量油汙流入港中，才確認電廠輸油管線破裂造成柴油漏出。

花嶼代理村長劉文堂及花嶼王姓村民表示，花嶼發電廠地下油管已埋設逾2、30年，最近地方上工程多，挖土機、混凝土車進出頻繁，可能因此輾壓地面造成地下油管破裂，推估外洩近1萬公升油料，隨著洋流往港外漂流。

望安鄉公所工務課表示，油管破裂原因還不得而知，可能是管線老化或因遭路面重車壓損，需要開挖才能釐清，暫時將以明管輸油，但因明管有人力操作上困難，仍必須更換地下油管解決，公所後續將對外招標更換管線。