澎湖驚傳發電廠燃油破裂 柴油灌入花嶼港海面
澎湖縣望安鄉花嶼發電廠今天中午傳出地下油管破裂，造成燃油洩漏流入花嶼港，港區內海面漂浮黃褐色油汙，警方已於發電廠周邊架設警戒線及疏導交通，避免當地居民靠近，現由光正2號輸油中，望安鄉公所已接獲通報進行檢修當中。
據了解，花嶼發電廠位於望安鄉花嶼村，雖為簡易發電廠，但卻是當地島上唯一的發電廠，已有近50年歷史，發電動力採用柴油火力發電，由澎湖縣政府委託望安鄉公所負責營運，2018年新廠才剛完工取代舊廠。
不過今天中午時分，居民卻發現花嶼港海面漂浮油汙，經查確認是花嶼發電廠地下油管因不明原因破裂，導致燃油溢漏，但此已非花嶼發電廠第一次，過去花嶼發電廠就曾因因設備維護不易，發電機故障造成多次發生停電狀況。
