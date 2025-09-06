東港漁船勝隆61號失聯 今晨友船到失聯海域未見船蹤

東港籍漁船「勝隆61號」4日在關島附近海域作業時失聯，船上包括船長有11人，目前人船下落不明。船主的先生表示，現在完全聯絡不到船長，也不知船在哪裡；東港漁會表示，今天凌晨1點有友船到達勝號發出訊號的最後位置，並未發現船蹤。

勝隆61號船上有1名台籍船長及10名印尼籍船員。7月11日於屏東東港鹽埔漁港出海，赴西太平洋公海作業。船上船位回報器9月4日下午1時許斷訊，位置在關島東方約740浬處；5日上午10時許發出遇險訊號，與船位回報器最後位置相距約100浬。

立委徐富癸表示，勝號最後船位在北緯15度44.24分、東經157度15.42分。船舶於9月4日下午1時18分斷訊，衛星電話也無法接通。船主最後一次與船長通話是8月29日早晨，9月3日仍有與友船聯繫，之後就完全失聯。

徐富癸也向漁業署表達關切，請其立即協調國家搜救中心、外交部及海巡署，並透過駐外館處與國際相關單位溝通，爭取國際搜救資源投入；同時要求漁業署持續提供家屬必要資訊與協助，減輕其焦慮與不安。

東港漁會表示，今天凌晨曾有友船到達勝號失蹤前的最後位置，但並未看到勝號，在附近搜索後也未見船蹤。目前已有友船根據漁業署研判船隻可能的行進路線，往西北方向一路搜尋，希望可能早點找到人船。