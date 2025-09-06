龍眼飄香傳愛心 金門家扶明天辦龍眼義賣助弱勢

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
住金寧鄉中堡的楊誠玉、楊忠樂父子家中種有超過半世紀歷史的老龍眼樹，果實香甜飽滿，楊家父子將龍眼果實捐給家扶義賣，金門家扶將於明日下午1時至5時在家扶中心門口舉辦龍眼義賣活動，邀請鄉親一起用實際行動支持弱勢家庭。圖／金門家扶中心提供
住金寧鄉中堡的楊誠玉、楊忠樂父子家中種有超過半世紀歷史的老龍眼樹，果實香甜飽滿，楊家父子將龍眼果實捐給家扶義賣，金門家扶將於明日下午1時至5時在家扶中心門口舉辦龍眼義賣活動，邀請鄉親一起用實際行動支持弱勢家庭。圖／金門家扶中心提供

金門今年各鄉村的龍眼大豐收，走在村里的鄉間小路，到處都可以看到結實纍纍的龍眼樹，家住金寧鄉中堡的楊誠玉、楊忠樂父子家中，種有超過半世紀歷史的老龍眼樹，果實香甜飽滿，他們無償捐出收成給金門家扶中心，盼能為孩子們籌募教育與生活資源，金門家扶將於明日下午1時至5時在家扶中心門口舉辦龍眼義賣活動，邀請鄉親一起用實際行動支持弱勢家庭。

金門家扶中心表示，這批龍眼格外珍貴，主要是楊誠玉、楊忠樂父子覺得今年收成好，想說家裡吃不完，想捐出去做公益，在金門家扶家友會會長陳向鑫的熱心牽線下，最終決定將2大株結實纍纍的龍眼果實捐給家扶義賣，為家扶籌募服務經費，協助弱勢家庭，這項充滿愛心的公益行動。

今天上午，包括陳向鑫、展愛隊志工、扶幼委員翁文奧等人都前往中堡場勘，打算明天一早帶著志工前往採收龍眼，並將採收新鮮甜又飽滿的龍眼載回家扶，再由家扶溫媽媽志工隊進行分裝整理。由於龍眼樹高大，採摘需仰賴梯子與人工協助，加上高溫炎熱，過程相當辛苦，然而在家扶中心號召之下，志工們仍熱情響應，令人感動。

金門家扶中心主任洪依帆表示，家扶多年來服務縣內經濟弱勢家庭，提供生活扶助、課後與心理輔導、才藝培育等方案，希望孩子們能在困境中持續就學、安心成長。本次無窮世代義賣所得將用於支持家扶中心的扶幼工作，讓資源落實於有需要的孩子與家庭中。

此次愛心龍眼義賣超優惠，將以「1斤30元、4斤100元」的佛心價格販售，數量有限，歡迎鄉親提前透過電話 (082)326139 或家扶臉書粉絲專頁預訂，也期待大家當日到場共襄盛舉，用一袋龍眼，傳遞一分愛心，讓孩子的未來更有希望。

住金寧鄉中堡的楊誠玉、楊忠樂父子將龍眼果實捐給家扶義賣，金門家扶中心志工今天到場場勘，也呼籲民眾踴躍訂購，用一袋龍眼，傳遞一份愛心，讓孩子的未來更有希望。圖／金門家扶中心提供
住金寧鄉中堡的楊誠玉、楊忠樂父子將龍眼果實捐給家扶義賣，金門家扶中心志工今天到場場勘，也呼籲民眾踴躍訂購，用一袋龍眼，傳遞一份愛心，讓孩子的未來更有希望。圖／金門家扶中心提供

