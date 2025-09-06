金門限定中秋博餅邁入20年 8日八大系列活動熱鬧登場

金門一年一度的中秋盛事「博狀元餅」將於9月8日（周一）熱鬧登場，今年邁入第20屆，縣府觀光處特別規劃「文化＋觀光」雙主軸，推出8大系列活動，從傳統博餅到數位互動、從鄉鎮賽事到跨海交流，結合文化體驗與旅遊行銷，要讓遊客感受前所未有的金門中秋氛圍，活動將持續至10月6日，邀請民眾一同「擲骰慶中秋，博餅滿彩頭」。

金門觀光處長許績鑫表示，今年在縣長陳福海「文化旅遊、促進觀光產值」施政理念下，首度在清金門鎮總兵署設立常態展「金門博餅文化學堂」，透過故事館、互動轉盤、手作DIY與創意拍照區，讓遊客不僅能玩，更能深入認識博餅文化。現場完成打卡或挑戰任務，還有機會獲得「阿特博餅折疊椅」及精美小禮物，數量有限，送完為止。

據了解，除了文化學堂，今年活動亮點還包含：

特約店家博餅樂：超過130家餐飲、伴手禮、住宿、交通等店家響應，消費滿額即可參與博餅，贏取豐富彩品。 旅人博餅樂：每日14點至19點於總兵署開博，持期間來金機票、船票或消費發票即可參加，還能捐發票做愛心。 鄉鎮賽博餅樂：五鄉鎮10月4日同步開博，預估吸引逾5千人共襄盛舉，並設有「觀光客體驗桌」，體驗千人同擲骰的壯觀場面。 跨海博餅樂：各鄉鎮狀元將跨海赴廈門，進行文化交流，展現金廈共同的中秋習俗。 後浦商圈博餅樂：地方自辦3場預賽及1場決賽，將在後浦16藝文特區熱鬧登場。 線上博餅樂：活動官網同步推出線上遊戲，博到狀元即可獲抽獎資格，最大獎是台灣至金門的免費機票，總計送出150張、總值37萬元。

縣府表示，博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子的方式進行，相傳由出生於金門洪門港（後豐港）的洪旭所創，當年鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，博狀元餅後來流傳至金門、廈門與泉州等閩南地區，至今仍是中秋傳統民俗中不可或缺的重要活動。