屏東南國設計沙龍 方序中返鄉開講

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
2025南國設計沙龍昨登場，開幕講座邀請方序中（前排左三）主講。記者劉星君／攝影
2025南國設計沙龍昨登場，開幕講座邀請方序中（前排左三）主講。記者劉星君／攝影

2025南國設計沙龍昨在屏東總圖登場，開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中主講，並與縣長周春米、高樹鄉農會總幹事洪銘聰共談如何從城市治理出發，實踐設計力的社會影響，期許屏東走在設計前線。

屏縣文化處主辦的南國設計沙龍，首場吸引縣府同仁、農漁會、社區夥伴、設計產業界及屏東高中美術班學生參與。開幕講座由視覺總監方序中打頭陣，並以「設計共伴・用美學創造有感治理」主題，共談設計如何延伸至社區、農業與公共服務。

「設計無所不在」，縣長周春米說，不論縣府活動、政策推動、產業行銷或民間競爭力，設計都是城市治理不可或缺的一環，希望透過設計界大師視野，提升城市整體設計力。洪銘聰總幹事以農業工作者角度出發，認為借助設計讓在地農產升級為有文化、有故事的產品，有助拓展市場。

方序中說，這幾年受邀回家鄉，參與屏菸識別設計、恆春文化中心聲音博物館等案及長達10幾年的「小花計畫」，均以出生地東港為靈感，重新關注土地、人與故事的傳遞，激發更有趣、有溫度的作品，「身為屏東人，我很驕傲」。

文化處指本月起連續10周，每周五下午推出主題講座，後續邀請吳孝儒、蔡孟仰、聶永真等知名設計師分享，詳細資訊可到屏縣府文化處臉書官網查詢。

屏東 東港 設計師 周春米 聶永真

