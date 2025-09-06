聽新聞
族人苦盼多年！高雄那瑪夏衛生所 擬遷回南沙魯

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄那瑪夏衛生所於88風災後遷至瑪雅部落新建，但地點易坍塌且距部落車程逾10分鐘，動線不便遭詬病，族人盼遷回南沙魯原址多年未果。由於衛生所舊址嚴重毀損，市府傾向利用當地舊圖書館改建，地方促盡速推動，確保族人就醫安全。

那瑪夏衛生所遷址問題困擾地方10年，區長孔賢傑坦言，居民多年來呼籲遷回南沙魯，卻因原址建物有安全疑慮，衛生局遲未同意，陸續有長者送醫途中不治，才重獲重視。

那瑪夏衛生所原設於南沙魯，88風災後搬至瑪雅部落，2014年啟用。地方指當時考量避開土石流潛勢溪流，才選建在高地，但現址道路蜿蜒陡峭，也與後送旗山醫院方向相反，常延誤搶救。

區代表李惠民說，舊衛生所動線可直達甲仙、旗山，符合急診需求，如今設在深山，增加救護車程，居民看診也不便。議員陳幸富說，依規定，病患救護需先送衛生所檢傷，再下山後送，形成「逆向送醫」，急重症者往往錯失黃金搶救時機，據消防單位估計，每年約5至6人到院前死亡。副主席李順德指他父親十多年前就在送醫途中過世，經長年奔走爭取遷回原址，如今終於有初步規畫。

經地方多次會勘，市府傾向利用南沙魯舊圖書館改建為衛生所，已進行耐震評估。但相關單位上月會勘，判定結構未達耐震標準，需施作補強，工程費約1200萬元。衛生局指，已請公所加強野溪整治及訂定應變計畫，將積極爭取中央經費解決。

