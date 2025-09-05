國防教育向下扎根 仁武後備軍人輔導中攜青年前進考潭營區
高雄市仁武區後備軍人輔導中心為深化全民國防教育，強化社會與國軍連結，近日拜會陸軍考潭營區，就全民國防及防災等議題進行交流。未來也將積極推動「全民國防走入校園」，向青年族群扎根。
仁武區後備軍人輔導中心主任林彥良、高雄市後備指揮部組訓顧問林達道偕仁武區長陳瑞勇，率領中華學生自治協會重要幹部前往考潭營區，深入了解國軍班隊招募概況，及營區在地方防災整備上的協力任務。
區長陳瑞勇表示，考潭營區多年來協助仁武區災害防治，堪稱在地最佳夥伴。此次由仁武區後備軍人輔導中心牽線，營造全民共同支持國防的良好氛圍。仁武區後備軍人輔導中心主任林彥良說，中心近期也將推動「全民國防走入校園」，這次攜手學生團體進入營區，正是國防向社會延伸的具體展現。
考潭營區強調，國軍不只專注戰訓本務，也持續深化與社會各界合作，此次交流，拉近後備輔導中心、青年世代與國軍間的距離，也為全民國防推展注入新動能。
