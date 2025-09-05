快訊

高雄美濃變破碎山河 柯志恩痛心質疑：難道政府不知？

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委柯志恩今再度前往美濃，發現大峽谷中回填的土石，夾雜鋼筋直接穿出地表，證明是被回填營建廢棄物。圖／翻攝自柯志恩臉書
高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」，立委柯志恩今再度重回現場，發現「大峽谷」至今無人過問、處理，讓柯志恩忍不住批評，從大樹和山光電場到美濃大峽谷「難道政府真的都渾然不知嗎？」

檢警查出，不法集團從今年初起在高雄美濃開挖4處大坑洞，面積超過6公頃，最深深度深達6層樓，經估算至少挖走逾135萬6千立方公尺砂石，相當於542座奧運標準游泳池，又因下雨後蓄水，變成一個又一個散發惡臭的死水坑，雖已羈押其中2人，但多數涉案人多以2萬至10萬元不等交保。

揭露美濃大峽谷慘況的柯志恩今天與高雄市議員林義迪及朱信強的服務團隊，再度前往「大峽谷」關心，卻看到比先前更怵目驚心的景象，回填土石中夾雜大量磚頭、磁磚、鐵條、鋼筋、玻璃等。

不過自從不法集團被查後，大峽谷盜採已全面停擺，但包括已被掏空地基及被來往砂石車壓毀的路面，至今居民都不知何時會被修復，美濃居民更憂心不法業者先前回填的不明來源土石是否有汙染性，會不會汙染美濃居民民生使用的地下水，讓柯志恩心痛「現在都無人過問，也無人處理…」。

柯志恩指出，美濃居民向她表示，這幾處大峽谷都是不法業者透過掮客牽線向原地主買地後，跟居民聲稱要蓋停車場，後來竟變成不法業者盜採土石變賣並回填廢棄物的場所，不法業者賺進暴利，卻苦了當地居民飽受每天上百輛砂石車進出排放的廢氣汙染與交通危險，案場附近的果園與農田，也因怪手挖堀灌溉農作物的排水路，導致作物欠收。

她認為，由於盜採土石利益龐大，除了應該透過修法大幅加重罰鍰與刑責外，也應研擬加強配套措施，如強制要求所有從事土石、土方、廢棄物運輸的車輛，安裝GPS並接入監管平台，或是加強土石的流向管理以及部門聯合稽查的常態化執法，在重點區域、重點路段設置檢查點嚴查等，她將盡快提出修法，並同步要求中央、地方加強查緝、嚴辦不法。

對於美濃大峽谷慘況，柯志恩也認為，從大樹和山光電場到美濃大峽谷，這段時間以來這麼多被破壞的國土，無論是山林被剷平插滿光電板，或是農地被硬生鑿開成峽谷，都是經過漫長的人為破壞，才有可能造成，但在這麼長的時間裡「難道我們的政府單位，真的都渾然不知嗎」，質疑還是高雄市府明明知情，但卻是用最消極的行政手段，罰錢再要求復原改善而已。

立委柯志恩今再度前往美濃，發現大峽谷中回填的土石，夾雜鋼筋直接穿出地表，證明是被回填營建廢棄物。圖／翻攝自柯志恩臉書
