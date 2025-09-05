快訊

澎湖離島首例到院前完成給藥 心肌梗塞男子成功獲救

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
澎湖一名心肌梗塞石姓患者到院前完成雙抗血小板藥物給藥，急救成功。圖／澎湖消防局提供
澎湖離島醫療急救再傳佳績，白沙鄉鳥嶼村一名40多歲石姓男子今凌晨突發胸痛，鳥嶼衛生所研判疑似急性心肌梗塞，經跨單位接力急救後，在送抵部立澎湖醫院前就成功完成雙抗血小板藥物給予，後續順利接受心導管治療，病情穩定。這是澎湖離島首次完成「到院前」階段完成雙抗血小板藥物給藥，急救成功率大幅提升，被形容是「離島急救新里程碑」。

事件發生於5日凌晨，患者先到鳥嶼衛生所就診，衛生所主任黃尚誠初步判斷為疑似急性心肌梗塞，立即給予急救藥物並啟動後送。患者先由鳥嶼分隊救護車送往碼頭，再搭船轉送岐頭碼頭。

白沙分隊救護車隨即接手，由具高級救護技術員資格的分隊長吳政男與隊員黃荷砡一路急救，並同步上傳12導程心電圖至「菊島守心鏈」群組。

院方表示，心電圖由部立澎湖醫院副院長蔡文祥線上判讀後，確認為「急性心肌梗塞」。在排除禁忌症後，立即開立醫囑，救護人員就在碼頭現場施行雙抗血小板藥物給予，患者抵達醫院後，與心導管團隊無縫接軌，完成氣球擴張手術，術後病情穩定，目前在加護病房觀察中。

澎湖消防局指出，這次「到院前給藥」不僅縮短了急救時間，更讓治療流程與醫院端緊密接合，患者從進院到完成心導管手術的「D2B」Door to Balloon Time僅約57分鐘，遠低於國際建議90分鐘標準，展現跨域合作成效。

消防局強調，這是澎湖離島地區首次在送醫途中即完成雙抗血小板藥物給藥，急救模式更趨成熟，自今年導入EKG心電圖協作機制以來，已成功搶救4名心肌梗塞患者，顯示醫療團隊與救護系統度過磨合期。

急性心肌梗塞屬高致死率疾病，治療關鍵在於縮短血管打通的時間，能否在黃金時間內給予正確藥物與處置，往往決定病人存活機率。澎湖離島醫療受限交通與設備，一旦跨海後送就容易延誤，如今藉由院前EKG判讀與即時給藥，大幅提高救命成功率。

消防局表示，未來將持續精進救護人員專業技能，深化與醫療院所合作，守護離島民眾健康與生命安全，讓偏鄉急救不再因地理限制而成為生命絆腳石。

