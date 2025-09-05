日本駐台代表拜會連江縣長 就兩岸關係等交換意見

快訊

中央社／ 連江縣5日電
日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（左）5日訪問馬祖，到連江縣政府拜會縣長王忠銘（右），會晤交流後並互贈紀念品。中央社
日本台灣交流協會代表片山和之今天到馬祖，出席第3屆馬祖國際藝術島開幕典禮，並至連江縣府拜會縣長王忠銘。2人就兩岸關係、少子高齡化等議題交換意見。

片山和之表示，難得有機會了解在馬祖舉辦的藝術節，而根據日台協會調查，81%台灣人對日本感到親近或非常親近，去年訪日觀光客人數高達604萬人，交流密切，更有人說現在是日台關係最好的時期。但日人赴台旅遊多在北部，想跟日本民眾宣傳包括馬祖在內，台灣仍有許多值得訪問的地方。

王忠銘說，為建造台馬交通船「新台馬輪」，從北海道起為了拜會船商幾乎跑遍整個日本。「新台馬輪」造價約新台幣11億4000萬，前年起行駛台馬航線，營運以來深獲大家好評。

談到對中關係，王忠銘認為，希望兩岸和平發展，但雙方政治思維太多，太少思考人民的問題。馬祖離中國福建船程僅20分鐘，已成1日生活圈，「順其自然交流的話根本擋不住」。且台灣的自由民主與文化等基本價值，是中國學不來的，所以不須操心對岸很多的政治統戰宣傳。

日本與馬祖同樣面對少子化等議題，連江縣更是全台平均壽命最長縣市，王忠銘強調，透過生育補助、公托0排隊、在地0失業率、小型企業創新研發計畫（SBIR）等政策，讓年輕人能安居樂業。民眾長壽原因，王忠銘打趣說，除空氣好，風景好之外，「居民沒事就喝高粱酒，所以身體好。」

片山和之說，明天會前往莒光鄉東莒，欣賞木村崇人作品「和兩座島嶼一同化為雲朵的日子」，並與東莒國小交流。

馬祖 王忠銘 日本台灣交流協會

相關新聞

影／扯！4陸客只點2杯飲料還帶外食 金門店家怒揭奧客實錄

金門近幾個月陸客自由行人數人次攀升，但客人良莠不齊，今天某金城店家就在threads PO出「金門店家奧客實錄」，指出有...

高雄美濃變破碎山河 柯志恩痛心質疑：難道政府不知？

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」，立委柯志恩今再度重...

澎湖離島首例到院前完成給藥 心肌梗塞男子成功獲救

澎湖離島醫療急救再傳佳績，白沙鄉鳥嶼村一名40多歲石姓男子今凌晨突發胸痛，鳥嶼衛生所研判疑似急性心肌梗塞，經跨單位接力急...

金門獲贈500只住警器 優先安裝於各弱勢家庭

為提升縣民居家防火安全、降低火災風險，金門縣消防局近日獲台灣一名「為善不欲人知」的善心人士捐贈500部住宅用火災警報器。...

陳其邁向社團領袖打包票 任期最後一年做好做滿

高雄市社團領袖交流活動今在鳳山和樂宴會館登場，有媒體點名市長陳其邁接任閣揆，提振民進黨低迷士氣，陳其邁表示，任內最後一年...

5縣市婦女館 今聚集台東展現在地女力故事

台東縣政府今辦理「114年度館際合作女路講座暨品牌發表會」，邀集高雄、台南、花蓮、屏東等縣市婦女館共同參與，展現各縣市在...

