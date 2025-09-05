日本駐台代表拜會連江縣長 就兩岸關係等交換意見

日本台灣交流協會代表片山和之今天到馬祖，出席第3屆馬祖國際藝術島開幕典禮，並至連江縣府拜會縣長王忠銘。2人就兩岸關係、少子高齡化等議題交換意見。

片山和之表示，難得有機會了解在馬祖舉辦的藝術節，而根據日台協會調查，81%台灣人對日本感到親近或非常親近，去年訪日觀光客人數高達604萬人，交流密切，更有人說現在是日台關係最好的時期。但日人赴台旅遊多在北部，想跟日本民眾宣傳包括馬祖在內，台灣仍有許多值得訪問的地方。

王忠銘說，為建造台馬交通船「新台馬輪」，從北海道起為了拜會船商幾乎跑遍整個日本。「新台馬輪」造價約新台幣11億4000萬，前年起行駛台馬航線，營運以來深獲大家好評。

談到對中關係，王忠銘認為，希望兩岸和平發展，但雙方政治思維太多，太少思考人民的問題。馬祖離中國福建船程僅20分鐘，已成1日生活圈，「順其自然交流的話根本擋不住」。且台灣的自由民主與文化等基本價值，是中國學不來的，所以不須操心對岸很多的政治統戰宣傳。

日本與馬祖同樣面對少子化等議題，連江縣更是全台平均壽命最長縣市，王忠銘強調，透過生育補助、公托0排隊、在地0失業率、小型企業創新研發計畫（SBIR）等政策，讓年輕人能安居樂業。民眾長壽原因，王忠銘打趣說，除空氣好，風景好之外，「居民沒事就喝高粱酒，所以身體好。」

片山和之說，明天會前往莒光鄉東莒，欣賞木村崇人作品「和兩座島嶼一同化為雲朵的日子」，並與東莒國小交流。