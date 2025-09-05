金門獲贈500只住警器 優先安裝於各弱勢家庭

為提升縣民居家防火安全、降低火災風險，金門縣消防局近日獲台灣一名「為善不欲人知」的善心人士捐贈500部住宅用火災警報器。消防局強調，這不僅是一份愛心，更是一份守護，將優先安裝於重度身心障礙等弱勢家庭，藉此在火災初期爭取寶貴逃生時間。

消防局今天啟動「避難弱勢族群居家安全計畫」，結合防火宣導志工與慈濟志工，逐戶協助裝設與教學，金門副縣長李文良主持啟動儀式時表示，消防局長期落實縣長「顧老、顧幼、顧弱勢」的施政理念，兩年多來已爭取多項公益捐贈，包括消防車、救護車、水域救援車、救災指揮車及此次住警器，大幅提升金門防災與救援效能，也彰顯社會溫暖力量。

消防局指出，近3年已有10起火警案件因住警器及時警示，協助超過40人成功逃生，證實住警器確實是守護家庭安全的「第一道防線」。統計顯示，多數住宅火災發生於夜間熟睡時段，若缺乏即時警示裝置，往往釀成重大傷亡，因此住警器是降低火災風險的關鍵設備。

針對此次捐贈的500只住警器，消防局進一步說明，將妥善規劃分配，優先提供給縣內極重度與重度身心障礙者等弱勢家庭，由消防人員親自到宅協助安裝，並同步進行住警器日常檢測指導、火場應變宣導及家庭防火知識推廣。計畫自即日起啟動，預計於115年10月31日前全數安裝完成，期盼將每一份善心資源發揮最大效益，守護最需要協助的家庭。

消防局長呂英華感謝捐贈者的善舉，強調這份愛心點亮了弱勢族群的居家安全，未來將持續推動「住警器家家裝設」政策，結合村里、社區及志工力量，深入推廣防火教育。他也提醒，已安裝的住戶應每月測試功能，並注意10年使用年限；尚未安裝的民眾則可至大賣場、消防設備行或網購平台購買消防署認證產品，尤其臥室、客廳、廚房與樓梯間等重點區域更應優先設置。