影／扯！4陸客只點2杯飲料還帶外食 金門店家怒揭奧客實錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城某店家昨遇到奧客，4人只點2杯飲料還帶外食，店員「提醒」說店內有規定後，竟遭客人飆罵「說規則是規則，變通是變通」，店家氣的PO網。記者蔡家蓁／攝影
金門近幾個月陸客自由行人數人次攀升，但客人良莠不齊，今天某金城店家就在threads PO出「金門店家奧客實錄」，指出有4名陸客，到店裡消費，結果只點2杯飲料與1份甜點，還攜帶外食，店員「提醒」說店內有規定後，竟遭客人飆罵「說規則是規則，變通是變通」、「後面直接說他們忘祖忘本？」，店家氣的PO網。

店家PO上網路上的影片顯示，昨天下午有4名陸客到某咖啡店消費，4人僅點2杯飲料與1份甜點，其中1杯還是店員上去說才加買的，只見店員看到他們在吃豆花等外食，立即勸說，店內有規定禁帶外食，此外還有個人低消等規則，沒想到其中一位女士開始惱羞成怒，回嗆「低消，我們還會買，嘲諷只不過是一家小小的店」，還說禁帶外食，很不人道，反正就是你對我們很不好。

這名身穿白裙女子，還爆氣怒嗆「規定是規定，變通是變通，人可以靈活一點，這小小的店而已，都不能靈活嗎，腦筋這麼死的嗎。」，最後離開時，還把垃圾丟在店門口的投幣機上。

讓店家王小姐氣的說，「帶別家食物來店裡吃，等等吃出問題是誰要負責？你能保證自己帶來吃的東西沒問題嗎？」，店家還說，門口都寫了基本消費一杯飲料，還有禁帶外食。憑什麼要幫你丟外食垃圾，不想遵守規則就別進來，沒有人強迫你消費」，讓店家生氣的說「不看監視器真的不知道這麼扯，客人將吃不完的外食廚餘直接丟在店門口，素質在哪裡？尊重在哪裡？最後忍不住感嘆「農曆七月真是鬼客特別多！」

對此，民眾反應兩極，有陸客就表示，「只要東西好吃就可以，低消是沒問題」，陸客也提到，金門的垃圾桶設置的太少，有時候吃完、喝完的垃圾不知道丟哪裡？很多店家都不願意讓不是他們店的垃圾，丟在自己店內。也有民眾認為，禁帶外食不合理，他說，在大陸不太會這麼硬性規定，如果剛好買了一些小吃沒吃完，或是一堆人中，有小孩，如果都要求必須點餐，可能會吃不完。

在地民眾李先生說，兩邊消費服務模式不同，希望金門店家能多給點善意，畢竟來玩就是到處吃喝，隨買隨處吃，想賺陸客錢的，多少考量一下，大都來都是嘗鮮擺拍。

金城某店家今天在threads PO出「金門店家奧客實錄」，指出有陸客到店消費，4人只點2杯飲料還帶外食，店員「提醒」說店內有規定後，竟遭客人飆罵「說規則是規則，變通是變通」，店家今天在店門特別寫下醒目的「禁帶外食」與「低消」規定。記者蔡家蓁／攝影
金門金城鎮模範街，在午後仍有不少陸客，對於店家的低消與禁帶外食規定，不少陸客都說，只要東西好吃，並不在意。記者蔡家蓁／攝影
