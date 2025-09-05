快訊

南國設計沙龍開跑 縣府攜手設計界共創屏東新美學

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府文化處主辦「2025南國設計沙龍」，今在屏東總圖登場，開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中（第一排左三）主講與縣長周春米（第一排左四）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（第一排左五）分享，實踐設計力的社會影響。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處主辦「2025南國設計沙龍」，今在屏東總圖登場，開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中（第一排左三）主講與縣長周春米（第一排左四）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（第一排左五）分享，實踐設計力的社會影響。記者劉星君／攝影

屏東縣政府文化處主辦2025南國設計沙龍，今在屏東總圖登場，首場吸引縣府員工、農漁會、社區夥伴、設計產業界，與屏東高中美術班學生熱烈響應，展現設計在地方治理的高度關注與熱情。

今天的開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中主講與縣長周春米、高樹鄉農會總幹事洪銘聰，以「設計共伴・用美學創造有感治理」為主題，共談設計如何從治理觀點出發，延伸至社區、農業與公共服務，實踐設計力的社會影響。

「設計無所不在！」周春米說，不論是縣府活動、政策推動、產業包裝行銷或民間競爭力，設計是城市治理不可或缺一環，希望透過設計界大師視野，期待提升城市整體設計力，讓屏東走在設計前線。

方序中說，這幾年受邀回到家鄉，像是屏菸識別設計、恆春文化中心聲音博物館等與屏東緊密連結，還有長達十幾年「小花計畫」，從他的出生地東港為靈感，重新關注土地、人與故事的傳遞，身為屏東人很驕傲，常常回屏東讓他有更多靈感，激發更有趣、有溫度的作品。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰以農業工作者角度出發，讓在地農產升級為有文化、有故事的產品，提升農民對設計的認識與接受度，有助拓展市場。

開幕座談後，方序中以「故事超展開！品牌溝通術」為題，分享他在公共視覺專案中的經驗，如何發掘品牌個性。

文化處指出，南國設計沙龍自9月起連續10周辦理，每周五推出一場主題講座，後續邀請方智弘、馮宇、陳慕溪、吳孝儒、蔡孟仰、聶永真、黃國瑜、許博軒與胡忻儀等知名設計師，持續點燃屏東設計能量。歡迎設計工作者、公部門同仁、產業與社區夥伴參與，一起用設計參與治理、擘畫屏東未來，詳細報名資訊與完整課程請持續關注「屏東縣政府文化處」官方臉書。

屏東縣政府文化處主辦「2025南國設計沙龍」，今在屏東總圖登場，開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中（右）主講與縣長周春米（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左）分享，實踐設計力的社會影響。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處主辦「2025南國設計沙龍」，今在屏東總圖登場，開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中（右）主講與縣長周春米（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左）分享，實踐設計力的社會影響。記者劉星君／攝影

設計師 屏東縣政府

