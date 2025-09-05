陳其邁向社團領袖打包票 任期最後一年做好做滿

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市社團領袖研討交流活動今登場，市長陳其邁致詞表示，任期最後一年，會做好做滿。記者王昭月／翻攝
高市社團領袖研討交流活動今登場，市長陳其邁致詞表示，任期最後一年，會做好做滿。記者王昭月／翻攝

高雄市社團領袖交流活動今在鳳山和樂宴會館登場，有媒體點名市長陳其邁接任閣揆，提振民進黨低迷士氣，陳其邁表示，任內最後一年會做好做滿，持續推動高雄經濟。

陳其邁獲邀與高市社團領袖共聚，致詞時他指高雄以「智慧城市、AI治理」為發展主軸，透過智慧運動、智慧交通等公共服務深化市民體驗；近年多項城市競爭力評比都是六都第一，他也獲得五星級市長的殊榮，看見市民的幸福，是他當市長最開心的事。

陳其邁說，高雄引進台積電，獲上下游供應鏈與AI研發能量進駐，帶動就業與產業升級，市府同步精進軌道運輸與公共運輸，並擴充長照、托育等社福網絡；演唱會經濟蓬勃，觀光動能持續加溫，「市長任內最後一年，他會繼續推動經濟，做好做滿」。

他表示，智慧城市需仰賴民間力量共同參與，支持，盼社團與市民未來繼續與市府攜手，讓高雄不斷前進。

高雄社團領袖研討交流活動，市長與200名社團領袖合影。記者王昭月／翻攝
高雄社團領袖研討交流活動，市長與200名社團領袖合影。記者王昭月／翻攝

