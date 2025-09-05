5縣市婦女館 今聚集台東展現在地女力故事

台東縣政府今辦理「114年度館際合作女路講座暨品牌發表會」，邀集高雄、台南、花蓮、屏東等縣市婦女館共同參與，展現各縣市在推動婦女培力、性別平權與文化融合上的多元實踐。活動邀請知名藝人曹蘭與台東女路代表互動交流，一同探索在地女力的新方向。

縣長饒慶鈴表示，女路計畫不只是地方觀光亮點，更是一條讓婦女從社區出發、走進公共空間、走出生命故事的重要路徑。今年透過館際合作模式，將台東經驗與更多縣市深入交流，期盼串聯出屬於台灣的多元女路網絡，並在各鄉鎮遍地開花。

活動特別邀請曹蘭，與3條台東女路代表展開曹蘭與台東藍的雙藍對談。她以幽默視角呼應「有一種藍，叫台東藍」的意象，肯定縣府將女性故事化為文化資產的用心，並讚賞女路活動讓更多人重新理解歷史與日常空間的價值。

訪談中，曹蘭也回顧台東女路從卡大地布部落、關山胭脂女路到都蘭潮女路的發展脈絡，並以在地觀察分享對女性生命故事與地方文化保存的肯定。會場一大亮點為「女力微笑曲線」設計，以花藝串連5縣市位置，象徵南台灣婦女合作與共榮。