5縣市婦女館 今聚集台東展現在地女力故事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
活動邀請知名藝人曹蘭與台東女路代表互動交流，一同探索在地女力的新方向。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今辦理「114年度館際合作女路講座暨品牌發表會」，邀集高雄、台南、花蓮、屏東等縣市婦女館共同參與，展現各縣市在推動婦女培力、性別平權與文化融合上的多元實踐。活動邀請知名藝人曹蘭與台東女路代表互動交流，一同探索在地女力的新方向。

縣長饒慶鈴表示，女路計畫不只是地方觀光亮點，更是一條讓婦女從社區出發、走進公共空間、走出生命故事的重要路徑。今年透過館際合作模式，將台東經驗與更多縣市深入交流，期盼串聯出屬於台灣的多元女路網絡，並在各鄉鎮遍地開花。

活動特別邀請曹蘭，與3條台東女路代表展開曹蘭與台東藍的雙藍對談。她以幽默視角呼應「有一種藍，叫台東藍」的意象，肯定縣府將女性故事化為文化資產的用心，並讚賞女路活動讓更多人重新理解歷史與日常空間的價值。

訪談中，曹蘭也回顧台東女路從卡大地布部落、關山胭脂女路到都蘭潮女路的發展脈絡，並以在地觀察分享對女性生命故事與地方文化保存的肯定。會場一大亮點為「女力微笑曲線」設計，以花藝串連5縣市位置，象徵南台灣婦女合作與共榮。

另展區設置「女力宣言」，簡述縣市亮點，吸引來賓互動。台東以「女若來台東」串起部落文化、山海故事與女性生命經驗；屏東以「月經屏權」，為女性發聲、翻轉迷思；高雄自「哈瑪星」出發，探索城市的女性身影；台南推出「覓靚—走讀百年女路」，重現被遺忘的性別故事；花蓮則以「花好女力」推動原住民族婦女培力，展現原鄉女性新力。

台東縣政府今辦理「114年度館際合作女路講座暨品牌發表會」，邀集高雄、台南、花蓮、屏東等縣市婦女館共同參與，展現各縣市在推動婦女培力、性別平權與文化融合上的多元實踐。記者尤聰光／攝影
活動展區設置「女力宣言」，簡述縣市亮點，吸引來賓互動。記者尤聰光／攝影
