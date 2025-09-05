帕運羽球好手楊伊宸巴黎圓夢 盼助更多脊髓損傷者

帕運羽球選手楊伊宸29歲那年因一場意外成了脊髓損傷者，生活從行動自如到倚賴輪椅。她說，多數造成脊損的意外都是天外飛來的，「當下沒有人可以接受，但生命一樣可以活出價值」。

楊伊宸今天出席「脊髓損傷潛能發展中心」高雄辦事處活動，她接受媒體聯訪時說，當年受傷後開始到醫院復健，常常有病友邀約運動，「剛開始想說受傷那麼嚴重怎麼運動，也沒有心情」，後來在多方鼓勵下開始接觸羽球，「在球場上可以用力吶喊，壓力終於獲得宣洩」。

楊伊宸笑稱自己是「老病友」，也是「老球友」，她受傷後接觸羽球13年，其中10年都為國際賽努力，直到2024年終於踏上巴黎帕運殿堂。她說，一路走來當然有很多困難，但是也遇到很多貴人，在協會、體育署支持下，才能走到現在。

「脊髓損傷潛能發展中心」今年成立滿30週年，楊伊宸說，許多脊髓傷者都是年輕人，她看到不少病友對運動充滿熱情，「身為前輩很希望能幫助更多人」，她除了練球、工作，更努力考取屏東大學體育系運動科學研究所，希望能增進專業貢獻己力。

楊伊宸現在平日除了練球外，也協助脊髓損傷潛能發展中心目前在屏東籌辦的「南州樂活園區」興辦計畫。她說，中心讓傷者了解，只要努力培訓能力，年紀大了也可以入住互助園區，「我們不是只有老人院、安養中心可以去」。

財團法人脊髓損傷社會福利基金會董事長林進興今天說，目前全台約有6萬名脊髓損傷者，其中有3萬人癱瘓，每年約新增1400名傷者。基金會除了協助傷者日常照護、能力培養外，也努力與政府合作宣導工作及交通安全，盼能減少受傷意外。

此外，目前籌辦的「南州樂活園區」未來將導入全日型住宿式照顧服務，盼能打造更符合老病友的生活互助空間，數億元經費除了少數的政府補助款外，大多需要自籌，也希望能有更多愛心挹注。