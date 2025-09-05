澎湖魔豆小舖推出中秋節產品 縣府支持認購

澎湖「魔豆小舖」今天發表中秋節產品，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁化身代言人，現場製作月餅，並以行動支持身障弱勢族群，分別認購450盒和400盒月餅，讓小舖的中秋充滿溫馨。

澎湖縣照顧服務協會首家庇護工場「魔豆小舖」烘焙坊，今天在澎湖身心障礙福利服務中心舉辦「情滿中秋 魔豆獻禮」秋節產品發表會，縣長陳光復、議長陳毓仁與社會處長周柏雅等人都到場表達支持。除了分別認購450盒和400盒月餅，台電尖山發電廠與喜來登酒店監察人黃媚涵也分別認購315盒和100盒月餅。

發表會上陳光復、陳毓仁、周柏雅、台電尖山電廠副廠長謝華昌與黃媚涵等人也化身烘焙師，現場體驗製作月餅，並分贈給在場的小朋友品嚐，氣氛熱絡。

陳光復表示，魔豆小舖是澎湖第一家身障烘焙坊，今年已邁入第19年，培訓出身障者一技之長，每年都用心推出別具特色及風味的月餅，色香味俱全，美味可口，且物美價廉，讓人吃得安心。

陳毓仁指出，魔豆小舖的身障者習得一技之長，長年學以致用，製作出多樣產品，不僅中秋，平時各節慶大家也用「新台幣」支持庇護工場產品，以行動支持身障弱勢族群。

澎湖魔豆小舖今年除延續廣受好評的經典熱銷品項「菠蘿蛋黃酥」外，還推出「月兔酥」與「仙芋酥」2款新品，分為3入、6入、9入等3種禮盒，送禮或自用皆宜。自5日至19日止，預購可享9.5折優惠，大宗訂購另有專屬折扣，讓美味化作祝福，把關懷傳遞到更多角落。