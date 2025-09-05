影／高市拚平權身障運再擴大！超過2000人次參與 田曉雯代言
「能在比賽場上展現自己，是最開心的事！」羽球身障選手黃振乙今天出席高雄市身心障礙國民運動會記者會時表示，樂見高雄近年積極打造運動舞台，讓身障者有機會自我突破。運發局長侯尊堯強調，高雄將全力推動身障平權，鼓勵身障朋友勇於挑戰自我，展現生命韌性。
今年身障運賽事包含保齡球、桌球、游泳、輪椅網球、羽球、田徑、地板滾球、傳統民俗體育及趣味競賽9項，超過2000人次參與。
侯尊堯透露，市府近年積極培育基層選手，部分選手已展現國際潛力，盼能延續2020東京帕運、2024巴黎帕運的感動，帶動更多民眾支持身障體育。
侯尊堯強調，運動是推動身障平權的具體實踐，不分年齡、性別、族群，市府將持續打造友善的參賽環境，讓更多身障朋友能安心投入競賽。
高雄身障運已是第3年舉辦，今年以「愛運動 動無礙 Sports Without Limits」為主題，賽事規模再擴大，除了既有的地板滾球、輪椅網球等項目，還新增田徑與游泳等賽事，讓更多身障者能一展身手。
運動會自9月13日至11月1日展開，除正式比賽外也規畫趣味體驗活動，田徑、趣味競賽在苓雅運動場舉行，不少選手提前進入運動場熱身，其中視障選手每天傍晚都由陪跑員練習熟悉場地。
奪下2024巴黎帕運銀牌選手田曉雯擔任身障運代言人，她說，身障選手在運動領域中不僅挑戰自我，更證明運動沒有界限，希望選手們把練習時成果發揮出來，拿到自己心中理想的成績。
運發局補充，高雄近年積極將身障運融入各大活動，包括愛河龍舟賽、富邦馬拉松皆設有自強組、輪椅組與視障組。今年新啟用的苓雅運動中心，也特別設置無障礙體適能教室。此外，高雄成功爭取7月舉辦國際帕拉桌球挑戰賽，首度落腳台灣南部。
運發局表示，體育署「運動i台灣2.0」已核定高雄40個身障運動專案，總金額逾720萬元，期望打造「愛運動的城市」，運動部成立之後，將設置適應體育司專責推廣身障運動，高雄也做好準備，將積極爭取更多資源，持續推出創新運動賽事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言