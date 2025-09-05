義大遊樂設施偵測異常 15人卡半空3分鐘

快訊

中央社／ 高雄5日電

義大遊樂世界4日發生遊樂設施異常狀況，高達60公尺的「極限挑戰」卡在半空中約3分鐘，園方表示，設備當時偵測到異常訊號而暫停運行，事後採手動操作讓遊客下來，約15人受影響。

有網友在社群媒體Threads上傳影片，影片中刺激的遊樂設備「極限挑戰」卡在半空中，有人表示「沒玩到，直接進維修」，也有人說看起來頭皮麻麻的。

園方今天透過文字說明，昨天中午12時許遊樂設施「極限挑戰」未發生故障，而是設備在運行過程中偵測到異常訊號，系統隨即自動啟動安全保護機制，並暫停運行。

園方分析，可能導致異常訊號有2個原因，一是遊客隨身攜帶物品掉落於軌道周邊，影響訊號偵測；也可能是環境因素像是落塵進入偵測區域，造成感應判斷異常。這些都是設備設計範圍內的安全防護機制，系統一旦偵測到異常，會立即停機，並交由專業技術人員進行全面檢測與確認無虞後，才會重新對外開放。

園方強調，安全防護機制流程是為確保所有乘客的安全，目前檢測結果顯示，設備本身並無結構性或功能性異常。工作人員會持續加強日常檢測與清潔維護，確保設施在最佳狀態下運行，讓遊客安心體驗。

