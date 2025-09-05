高市肺癌篩檢全國第一 3.6萬人受檢揪431例

快訊

中央社／ 高雄5日電

高雄市自111年7月1日推動公費肺癌篩檢，截至今年7月底已有3萬6423人接受篩檢。衛生局表示，目前轄內有27家肺癌篩檢醫院，期間找出431肺癌個案，早期肺癌檢出率達7成。

衛生局今天新聞稿表示，高市肺癌篩檢人數為全國第一，目前轄內有27家肺癌篩檢醫院，提供便利篩檢服務，透過醫院獎勵計畫、鼓勵診所轉介，激發醫療院所篩檢的動能，配合婦女節推出女性健康專案，提升女性受檢率。

衛生局表示，為避免醫療資源集中都會區，針對茄萣、彌陀、永安、梓官、旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、田寮、茂林、桃源、那瑪夏等14個偏遠及醫療不足地區，以各區衛生所為平台建置「綠色通道」。統計經衛生所轉介肺癌篩檢人數從111年134人，大幅提升至113年1050人。

有民眾表示，母親平時不吸菸且生活作息正常，但母親的兄弟姊妹曾罹患肺癌，偶然機會在社區活動看到公費肺癌篩檢宣傳單，符合公費篩檢資格，經衛生所轉介到醫院接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外發現肺部有微小病灶，進一步檢查確診為第1期肺腺癌，所幸及早發現，接受微創手術順利康復。

衛生局強調，肺癌的可怕在於它的「沉默」，多數患者在毫無症狀的情況下病程已進入晚期，錯失治療黃金期。呼籲民眾，尤其是符合篩檢年齡、有吸菸史、家族病史或長期暴露於二手菸、油煙等環境污染者，應定期接受肺癌篩檢。女性也不可輕忽，即使不吸菸，也可能因環境或基因因素罹病。

目前高雄市27家肺癌篩檢醫院可至衛生局官網查詢，符合公費篩檢資格，包括具肺癌家族史，45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾；或是重度吸菸者可洽肺癌篩檢醫院詢問，預約檢查篩檢。

肺癌 衛生局 衛生所

