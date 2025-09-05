金門家扶推「療心團體」 陪伴家長釋放教養壓力

金門家扶中心自民國106年起受金門縣政府委託，承辦「兒童及少年保護個案追蹤輔導暨家庭處遇服務計畫」，8年多來已陪伴並服務縣內超過百戶兒少保護家庭，透過定期訪視，社工不僅提供親職教養輔導與家庭關懷，更依不同需求規劃個別化服務，協助孩子穩定成長。

金門家扶中心今天表示，透過今年的服務發現，許多兒少出現身心挑戰，包括腦傷、注意力不集中、偷竊及自傷等狀況，使得家長在管教與情緒上承受巨大壓力，家庭親子衝突也更為頻繁。

為協助家長舒緩壓力、避免因情緒失控導致不當管教，金門家扶特別規劃六場「家長療心團體」，以家長的興趣與喜好為設計出發點，讓參與者透過手作課程啟動五感療癒，在過程中安撫情緒、釋放壓力，並創造短暫喘息與自我照顧的空間。

參與活動的家長美美分享，謝謝社工的邀請與家人的支持，能在團體裡暫時放下孩子照顧的角色，就是最放鬆、也是生命中的祝福。我期待還有機會參加活動，學習更好理解自己的情緒，讓壓力能得到釋放。

金門家扶中心表示，家長在面對孩子行為困難時產生情緒是正常的，但重要的是如何學會自我調適，而不是將情緒發洩在孩子身上。

建議家長可透過「深呼吸」及「54321」技巧進行情緒調節：先找一個舒服的姿勢坐下，慢慢深呼吸，接著依序覺察並說出──5個看到的事物、4個聽到的聲音、3個感覺到的觸覺、2個聞到的氣味，以及1個嘗到的味道，透過專注於當下的方式來穩定情緒。