屏縣內埔公墓山坡地蓋光電場 鄉民嗆反對到底

屏東縣內埔鄉公所計畫在中林村第13公墓興建光電場，光電業者前晚辦說明會，村民誓言反對到底；由於公墓位在山坡地，憂心若光電場未做好水土保持，將影響下游居住安全，希望公所自行撤案。鄉長鍾慶鎮承諾，已要求廠商取得村民同意才能施做。

內埔鄉民代表鍾育杰說，公所已和光電業者簽約，7月臨時會公所才提及此事，如此重大工程卻未溝通，公墓雖已完成遷葬，但設光電場有安全風險，村民在說明會極力反對，手舉「抗議」字卡表達不滿，場面火爆。

另有村民說，兩周前議員、鄉民代表收到光電業者公文要開說明會，才知道第13公墓遷葬後竟然要做光電場，且公所已和廠商簽約。

村民說，光電業者都講得很美好，但13號公墓是山坡地，若做滯洪池，雨水一定會滿溢，平常下雨就容易有泥石流出，很憂心影響水土保持，威脅村民的生命財產安全，要求公所自行撤案。

屏東縣政府民政處表示，公墓有4公頃多，光電業者使用土地是國有鄉管土地約2公頃多。根據非都市土地使用管制規則第6條附表，殯葬用地可設再生能源設施，若要作光電場，須向縣府申請，此案鄉公所尚未提出申請。