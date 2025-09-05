高雄三民街友中心 議員建議改作日照

高雄有2處街友服務中心，因多數街友不願入住受規範，導致長期住不滿，位在「小天母」河堤社區內的三民街友中心更被嫌惡，要求遷址，議員認為當地鼎泰里人口數破2萬人，街友中心只服務街友略為可惜，建議改作日照社福多功能中心，滿足不同需求。

高雄有三民、鳳山2處街友中心，其中三民街友中心2006年委由慈聯基金會成立，約可收容57人，近3年每月平均收容數只有38人，主要原因是街友不願被管束，寧願浪跡街頭。60歲李姓街友坦言，入宿街友中心要受管制，多人擠1房，又睡上下舖，晚間10時即限制外出，「我寧願流浪街頭」。

不過在地民眾認為，三民街友中心所在的鼎泰里人口數已破2.4萬，社福需求增多，期待街友中心現址能有更多元的用途。

高市副議長曾俊傑曾指三民街友中心內部管理問題多，對當地住戶影響很大，建議遷至適當處所。議員黃香菽則認為，三民街友中心位在充滿藝文氣息的河堤社區，但長期收容數不高，不如遷離，原址可結合公托、幼兒園、身障及社區照顧關懷據點，滿足民眾更多需求。

社會局表示，三民、鳳山區是全市列冊和通報街友數最多2區，2處街友中心去年至今年中已收容安置1061人次、就業輔導3354人次；街友服務需考量鄰近資源可近性及可及性，未有合適地點前，建議維持現狀。