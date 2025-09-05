高雄車站、三民公園 街友年輕化

高雄火車站、三民公園長期有街友流連，有街友在後驛捷運站旁騎樓露宿達3個月。社福團體也發現，近年年輕及女性街友比率上升。在地里長也抱怨三民公園遲未改建，街友滯留範圍擴大，聚居在涼亭、騎樓下，隨地便溺，造成環境髒亂，成社區困擾。

社會局表示，目前約9名街友常在三民公園周邊露宿，6人不定期流動，都無安置意願，市府無法強制驅離或收容，但已加強夜訪及外展服務。近日因應高溫，也提供涼水、避暑資訊及街友中心臨安服務，去年迄今完成6名列冊街友安置與就業輔導。

高雄火車站新站體完工，不料新式涼亭、座椅成街友「新家」，雲朵天棚曾出現疑似街友棄置、堆滿雜物的嬰兒車。相隔不遠的三民公園遭街友占據，住戶埋怨，街友常隨地便溺，鄰里、觀光客均不敢靠近。

長期做街友服務的方舟就業協會總幹事王姿琦說，近年年輕和女性街友不少，協會遇過2名20歲初頭的年輕人露宿車站與公園間，這2人家庭功能不全又無一技之長，曾列冊關懷，可惜仍選擇浪跡街頭。

高雄市街友關懷協會曾媒合因欠債淪為街友的35歲「阿宏」當協會隨車司機，並找到租處，他卻把每天800元薪水花到運動彩券上，最後欠繳房租遭驅離，今年4月起又在市區遊蕩。

記者直擊博愛路和十全路幾處大樓騎樓，發現平時約5名街友盤據，三民公園則有數名青壯年街友用蚊帳搭設「小窩」，但手機滑不停。鄰近攤商說，1個月前有名近30歲年輕街友來此，白天還裹棉被睡覺。另名街友說，三民公園最近有不少30餘歲的街友，「有的脾氣不小，會故意找老鳥麻煩」。三民區安東里長林添祥嘆，公園街友年輕化、數量也攀升，隨處便溺行為影響鄰里整潔。

街友協會一名社工說，高雄許多弱勢青年在疫情時打零工機會大減，長期遭社會邊緣化，心態萎靡，最後淪落街頭。

王姿琦則說，街友年輕化主因是家庭功能不全，在失去上一代支持、缺乏適當教養下，又未養成儲蓄、財務分配習慣，以致浪跡天涯，無家可歸。