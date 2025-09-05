聽新聞
0:00 / 0:00
金門浯江抽水站傳惡臭 水廠會勘找解方
金城鎮南門里民近日抱怨浯江抽水站因雨天排水混濁發黑、伴隨臭味，影響環境品質。南門里長鄭易岳多次向鎮公所反映，金門縣自來水廠邀相關單位現場會勘，承諾會盡快設法清除池底汙泥，並參考台灣相關作法。
鄭易岳指出，抽水站排放汙水並非首次，最近一次發生在9月初，水質發黑發臭，居民怨聲載道，已嚴重影響生活品質，地方迫切需要改善。
議員董森堡認為，若因大雨為避免回流或積水而啟動排放，民眾可以理解，但水質必須符合排放標準。他建議平時應妥善管理，減少淤泥累積，避免排汙成為常態，並減輕臭味對居民的困擾。
鎮長李誠智與議員許大鴻則建議，環保局應定期檢測並公開水質數據，消除疑慮；長期則須加速家戶汙水接管，並增設處理設施。代表許燕輝也指出，南門出海口不僅是居民休憩地，更有蚵田分布，若水質不佳恐影響食安，建議可用水肥車抽取底泥，再交專業公司處理。
自來水廠長林建良表示，抽水站原本僅收納雨水與水溝水，不應有汙水流入，但因金城地區汙水管線尚未全面接管，部分家庭廢水直接排入水溝進入抽水站，將尋找方法清除池底汙泥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言