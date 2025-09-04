高雄三民街友中心收容量能長期偏低 民代建議遷址活化
高雄市目前2處街友服務中心長期因多數街友不願入住受中心規範，平均收容數不到5成，位在河堤社區內的三民街友中心長期被地方嫌棄、反映要遷址，當地鼎泰里人口數已破2萬人，但社福機構不足，市議員認為應改作日照社福多功能中心，滿足不同需求、年齡的民眾。
高雄市有2處街友中心，三民街友中心在2006年由社會局委託慈聯基金會成立，服務對象為流落街頭、孤苦無依或在公共場所行乞，須收容安置及輔導者，提供家屬協尋、轉介安置、媒合就業、協助就醫等服務，中心會在春節前夕辦義診義剪、沐浴、禦寒衣物及餐食服務，寒冬時提供睡袋、禦寒衣物和口糧等。
三民街友中心現可收容57人，據了解2022年至今，近3年平均每月收容人數為38人，最高收容數為51人，收容數不高原因包括街友不願被管束，寧願夜宿公園、醫院、網咖及便利商店等場所，導致長期住不滿。60歲李姓街友說，入宿街友中心要接受管制，多人住1房又睡上下舖，晚上10點要簽到限制外出，他寧願流浪街頭。
三民街友中心因鄰近河堤社區、大樂購物中心、巨蛋商場，地點位處的鼎泰里是全市人口最多的里，人口數已破2.4萬，該處相較於用作街友中心，民代更期待有多元用途。市議員黃香菽表示，三民街友中心位於充滿藝文氣息的河堤社區，但長期收容數不高，建請市府尋找合適地點遷移，將原址改造為「三民日照社福多功能中心」。
高市副議長曾俊傑曾表示，三民街友服中心50多年來設於該處，對當地住戶影響很大，且內部管理問題很多，請管理單位應提出改善方案，儘速將該街友中心遷移至適當處所。黃香菽說，若改建為三民日照社福多功能中心，能結合公托、幼兒園、身障日間據點、社區照顧關懷據點，滿足不同需求及年齡的民眾。
市府曾集結各局處討論中心遷址，但考量街友中心屬鄰避設施，遷址、選址不易，且社會局認為街友服務需考量鄰近資源可近性及可及性，該中心位處市區，能服務多數街友，中心於當地深耕多年，和鄰里互動基礎尚佳，未有合適地點前，建議維持現狀，未來將持續和鄰里溝通，不定期辦理街友社區服務活動，加強鄰里關係。
社會局表示，三民、鳳山區是全市列冊和通報街友數最多2區，2處街友中心，去年至今年中已收容安置1061人次、協助就醫1115人次、外展關懷9653人次、就業輔導3354人次；三民區現已設置3處公托、5處私托、13處身心障礙者照顧據點、13處社區關懷據點及23處巷弄長照站，尚能滿足不同需求及年齡的民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言