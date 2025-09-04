高雄三民街友中心收容量能長期偏低 民代建議遷址活化

高雄市目前2處街友服務中心長期因多數街友不願入住受中心規範，平均收容數不到5成，位在河堤社區內的三民街友中心長期被地方嫌棄、反映要遷址，當地鼎泰里人口數已破2萬人，但社福機構不足，市議員認為應改作日照社福多功能中心，滿足不同需求、年齡的民眾。

高雄市有2處街友中心，三民街友中心在2006年由社會局委託慈聯基金會成立，服務對象為流落街頭、孤苦無依或在公共場所行乞，須收容安置及輔導者，提供家屬協尋、轉介安置、媒合就業、協助就醫等服務，中心會在春節前夕辦義診義剪、沐浴、禦寒衣物及餐食服務，寒冬時提供睡袋、禦寒衣物和口糧等。

三民街友中心現可收容57人，據了解2022年至今，近3年平均每月收容人數為38人，最高收容數為51人，收容數不高原因包括街友不願被管束，寧願夜宿公園、醫院、網咖及便利商店等場所，導致長期住不滿。60歲李姓街友說，入宿街友中心要接受管制，多人住1房又睡上下舖，晚上10點要簽到限制外出，他寧願流浪街頭。

三民街友中心因鄰近河堤社區、大樂購物中心、巨蛋商場，地點位處的鼎泰里是全市人口最多的里，人口數已破2.4萬，該處相較於用作街友中心，民代更期待有多元用途。市議員黃香菽表示，三民街友中心位於充滿藝文氣息的河堤社區，但長期收容數不高，建請市府尋找合適地點遷移，將原址改造為「三民日照社福多功能中心」。

高市副議長曾俊傑曾表示，三民街友服中心50多年來設於該處，對當地住戶影響很大，且內部管理問題很多，請管理單位應提出改善方案，儘速將該街友中心遷移至適當處所。黃香菽說，若改建為三民日照社福多功能中心，能結合公托、幼兒園、身障日間據點、社區照顧關懷據點，滿足不同需求及年齡的民眾。

市府曾集結各局處討論中心遷址，但考量街友中心屬鄰避設施，遷址、選址不易，且社會局認為街友服務需考量鄰近資源可近性及可及性，該中心位處市區，能服務多數街友，中心於當地深耕多年，和鄰里互動基礎尚佳，未有合適地點前，建議維持現狀，未來將持續和鄰里溝通，不定期辦理街友社區服務活動，加強鄰里關係。