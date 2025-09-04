六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民眾到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供
民眾到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供

「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」集結多位陶藝名家與高雄六龜在地社區的共同創作，帶來兼具藝術美感與生活溫度的作品，即日起到本月21日止在六龜池田屋展出，本次展覽由知名陶藝創作者王俊凱老師領銜，攜手十多位陶藝家以及六龜新發社區共同參與，作品內容多元，從手捏陶壺、生活器皿到當代工藝創作，展覽期間亦安排導覽解說與茶席互動，觀眾能在欣賞陶藝作品的同時，感受陶土塑形的溫度，理解每件作品背後的文化精神。

六龜區長陳昱如表示，六龜是一個充滿文化故事與自然美景的地方，而藝術正是連結土地與人心的重要橋樑，本次展覽邀請「水番流陶藝協會」及在地新發社區策展，帶來兼具創新與現代美感的陶藝作品，讓大家看見陶藝更多元的可能性與細膩之美，期盼透過展覽，不僅能吸引更多旅人走進六龜，更能讓在地居民為家鄉感到驕傲。誠摯邀請各界朋友，在池田屋相聚，讓祈福與藝術相互交織，為山城寫下風雨後的美麗新篇章。

高市六龜區長陳昱如（左）到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供
高市六龜區長陳昱如（左）到百年六龜池田屋觀賞「2025六龜觀光藝文季－山城陶韻陶藝展」。圖／六龜區公所提供

