高雄南星扶輪社邀少年隊舉辦防詐講座 串起反詐防線
有鑑於近期詐騙手法層出不窮，高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例，以期能結合百工百業共同為大高雄地區連結起防詐騙防線，全面提升民眾防詐資訊觸及率，另交流各種詐欺實例及情境，讓這場例會及宣導熱絡氣氛達到最高點。
高雄市警察局少年隊長陳仁正表示，民眾專注於投資資訊務必提高警覺，切勿輕信保證獲利、穩賺不賠等話術，以免血本無歸，也期望能結合民間企業力量一起推廣識詐、打詐，增強識詐、防詐免疫力，共結社區防詐網，提醒民眾免於墜入詐騙集團陷阱。
高雄南星扶輪社匯集南台灣各領域領導人才，並長年熱心投入公益，包括透過認養扶輪之子來幫助家境清寒的學生，贊助「高雄高工-弱勢學生營養午餐」經費、參與協辦「天籟永恆．十年大愛」罕見疾病公益慈善音樂會，還發起捐贈巡迴醫療車給屏東泰武鄉衛生所，獲8個扶輪社響應，車上搭載超音波、心電圖等設備，將醫療服務直接送進偏鄉社區每個角落，以人溺己溺的精神在大高屏地區熱心慈善，發揮影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言