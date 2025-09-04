快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

高雄南星扶輪社邀少年隊舉辦防詐講座 串起反詐防線

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例。圖／南星扶輪社提供
高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例。圖／南星扶輪社提供

有鑑於近期詐騙手法層出不窮，高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例，以期能結合百工百業共同為大高雄地區連結起防詐騙防線，全面提升民眾防詐資訊觸及率，另交流各種詐欺實例及情境，讓這場例會及宣導熱絡氣氛達到最高點。

高雄市警察局少年隊長陳仁正表示，民眾專注於投資資訊務必提高警覺，切勿輕信保證獲利、穩賺不賠等話術，以免血本無歸，也期望能結合民間企業力量一起推廣識詐、打詐，增強識詐、防詐免疫力，共結社區防詐網，提醒民眾免於墜入詐騙集團陷阱。

高雄南星扶輪社匯集南台灣各領域領導人才，並長年熱心投入公益，包括透過認養扶輪之子來幫助家境清寒的學生，贊助「高雄高工-弱勢學生營養午餐」經費、參與協辦「天籟永恆．十年大愛」罕見疾病公益慈善音樂會，還發起捐贈巡迴醫療車給屏東泰武鄉衛生所，獲8個扶輪社響應，車上搭載超音波、心電圖等設備，將醫療服務直接送進偏鄉社區每個角落，以人溺己溺的精神在大高屏地區熱心慈善，發揮影響力。

高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例。圖／南星扶輪社提供
高雄南星扶輪社邀請高雄市少年隊警官，利用例會時間到場舉辦反詐騙宣導講座，與扶輪社社友們分享最新型態詐欺案例。圖／南星扶輪社提供

公益 高雄市 詐騙集團

延伸閱讀

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

高雄推國際觀光 前進馬尼拉搶攻菲律賓市場

白天到黑夜！高雄76歲婦去買菜竟迷航 「騎車12小時」一路到台南

菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊

相關新聞

婚育宅明年上路 高雄年輕人：有自己的房子才敢生小孩

內政部今在行政院會上提出婚育宅政策，將從社宅中釋出1.1萬戶，年輕夫婦可住到小孩12歲，打破目前居住最高6年規定。高雄有...

高雄三民街友中心收容量能長期偏低 民代建議遷址活化

高雄市目前2處街友服務中心長期因多數街友不願入住受中心規範，平均收容數不到5成，位在河堤社區內的三民街友中心長期被地方嫌...

高雄火車站、三民公園街友聚集 隨地便溺造成環境髒亂引民怨

高雄火車站周邊、三民公園等處長期被街友占據，有的街友在後驛捷運站旁騎樓露宿達3個月，方舟協會指出，因家庭功能失衡，近年年...

新青安放寬、婚育住宅明年上路 陳其邁：解決年輕人購屋不安

行政院會今拍板放寬新青安貸款，內政部也提出婚育宅等政策明年上路。高雄市長陳其邁表示，感謝行政院能夠幫助年輕人購屋，解決年...

陳玉珍持續推動免費法律諮詢 讓金門鄉親「求助有門」

金門因地處離島，長期面臨法律資源不足的困境。立法委員陳玉珍身兼中國國民黨金門縣黨部主委，自擔任縣議員以來，長期推動「免費...

哈瑪星鐵道園區見證南部線百年發展 地方盼設鐵道博物館南分館

哈瑪星台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。高市議員張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。