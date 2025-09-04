高雄火車站、三民公園街友聚集 隨地便溺造成環境髒亂引民怨

高雄火車站周邊、三民公園等處長期被街友占據，有的街友在後驛捷運站旁騎樓露宿達3個月，方舟協會指出，因家庭功能失衡，近年年輕街友、女性街友比例逐年上升，街友聚集涼亭、騎樓，隨地便溺，造成環境髒亂，里長抱怨三民公園改建遲未動工，讓街友滯留空間擴大。

高雄火車站因全新站體完工，全新水泥舖面和新式涼亭、座椅都有街友聚集，雲朵天棚日前就出現疑似街友棄置，堆滿雜物的嬰兒車。而相隔不遠，占地5.1公頃的三民公園也因涼亭、座椅和圖書館周圍遭街友占據，隨地便溺、環境髒亂，周邊鄰里、觀光客也嫌惡不敢靠近。

記者觀察博愛路和十全路街口的大樓騎樓下，平時有近5名街友盤據，周邊散落雜物垃圾。一旁市場攤商說，有名近30歲年輕人一個月前來此，白天裹著棉被睡覺，和一旁後驛捷運商圈的通勤人潮成對比。另名年約40歲的街友說，公園周邊確實出現不少30餘歲的街友，年紀輕的街友甚至脾氣不小，會故意找「老鳥」麻煩。

長期做街友服務的方舟就業協會總幹事王姿琦說，近年曾遇過2名年僅20歲初頭的年輕人因家庭功能不全，缺乏培養工作技能、生活習慣下，選擇在車站、公園走動露宿，這2名青年多年前都因錯脆弱家庭案件被列冊關懷，最後仍選擇露宿街頭，平時僅在工地打零工。

王姿琦說，高雄街友有年輕化和女性人口增加趨勢，主因是近年家庭功能與結構越來越不全，年輕人在失去上一代支持與缺乏適當教養下，未養成儲蓄、財務分配與未來感。一名街友協會社工說，高雄街友分布區域廣，相較北部資源卻更少，許多弱勢青年在疫情時，打零工機會大減，長期遭社會邊緣化，心態逐漸萎靡，導致街友年輕化問題。

35歲阿宏（化名）曾因負債成為街友，去年由高雄市街友關懷協會媒合後，擔任協會隨車司機並找到租屋處，但他平時習慣接受外界餐食，以為無經濟壓力下，竟將每日薪水800元全花在運動彩券，後因欠繳房租遭驅離，又因慣性曠職離開工作，即便協會2次讓他回鍋任職，他仍因嗜賭揮霍，4月離開協會後，目前選擇在市區遊蕩。

三民公園和高雄車站旁因有宗教團體設置愛心廚房提供每日餐食，街友團體也定期發送物資衣物，長期成為街友聚集地。記者夜間在公園走動，發現數名青壯年在公園用蚊帳搭設「小窩」，在裡頭使用3C用品。安東里長林添祥說，近年受景氣影響，公園街友年輕化、數量攀升，隨處便溺已嚴重影響鄰里整潔，市府雖自籌經費改建卻進度延遲。

高市社會局表示，目前經常露宿於三民公園周邊有9名街友，不定期流動性人員約6名，均無收容意願，市府無法強制驅離或收容，平時加強夜間訪視並提供外展服務，因應近日高溫，提供涼水、避暑地點資訊及街友中心臨安服務，去年迄今，已提供該處6名列冊街友安置服務和就業輔導，也提供51人次街頭家醫服務。