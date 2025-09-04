婚育宅明年上路 高雄年輕人：有自己的房子才敢生小孩

內政部今在行政院會上提出婚育宅政策，將從社宅中釋出1.1萬戶，年輕夫婦可住到小孩12歲，打破目前居住最高6年規定。高雄有年輕人肯定這項政策，但也有人說，國中小學都有學區問題，至少應該讓小孩住到國中畢業，況且很多年輕人因為買不起房子所以不生小孩，應有更合理房價才能從根本解決問題。

內政部公布「青年婚育租屋協助專案」，預計2025年釋出1000戶、2026年至2028年釋出1萬戶，讓育有0到6歲小孩的家庭，得以住滿12年。婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼3大居住政策。

高雄市36歲黃姓市民表示，國中小學都有學區問題，若只能住到小孩12歲，接下來可能面臨搬家及轉學，頻繁變換學區對孩子不是好事，至少要讓孩子住到國中畢業。

「感覺是政府不處理房價，用來騙年輕人生小孩的政策！」黃姓市民說，身邊不少同學想法一致，只要買到房子就會生小孩，但一直買不起，也就無法結婚、生小孩，若孩子多的家庭可獲得愈多房貸利率優惠，或許可同時解決婚育家庭租房跟買房需求，讓大家更有生孩子意願。

呂姓工程師說，她跟男友尚未打算結婚，也不會因為有婚育宅而決定結婚生小孩，難不成為了申請社宅跑去結婚、生小孩，合約到期就離婚嗎？除非小孩一路讀書到高中不用錢，市場有更合理房價及學校教育制度更完善才會考慮結婚生小孩。

張姓市民說，政策立意不錯，至少在小孩年紀小、最不穩定階段有一個安居樂業的地方，對家長來說可以比較安心，可以等小孩大一點再遷居其他地方。