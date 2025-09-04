新青安放寬、婚育住宅明年上路 陳其邁：解決年輕人購屋不安

行政院會今拍板放寬新青安貸款，內政部也提出婚育宅等政策明年上路。高雄市長陳其邁表示，感謝行政院能夠幫助年輕人購屋，解決年輕人購屋不安；婚育宅政策非常好，盼跟地方政策整合，租金補貼的部分，地方負擔一半，另一半中央補助給地方，大家一起做。

金管會報告9月1日起，申貸新青安貸款，不占用銀行法限額。內政部則說明「青年婚育租屋協助專案」，預計2025年釋出1000戶、2026年至2028年釋出1萬戶，讓育有0到6歲小孩的家庭，得以住滿12年。婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼3大居住政策。

高雄市長陳其邁今日出席院會時表示，他要特別感謝行政院，能夠幫助年輕人，畢竟沒有房子要買房子，貸款時候面臨貸款成數問題，引起很多年輕人恐慌、焦慮，感謝金管會跟行政院從善如流，能夠盡速解決年輕人購屋這段時間的不安。

其次，有關租金補貼部分，陳其邁提及高雄市府把每年約3億元囤房稅補貼社宅，如一般宅約8折，高雄是75折；弱勢戶的法規規定是6折，高雄市5折。另外增額租金補貼也提高到台北市標準，在高雄拿到的租金補貼標準跟台北市很接近。

陳其邁說，在租金補貼部分，婚育宅真的是非常好，盼能跟地方政府政策整合。另建議，既然這個方案那麼好，中央也願意這個把它跟社宅結合，因為社宅是有中央興建、地方興建，如果地方政府願意，租金補貼部分，「我們就負擔一半，那一半中央補助給地方」，大家一起做。

陳其邁說，明年統籌款地方財源也有增加，增加財源應該拿來照顧年輕人、減輕租金負擔，如果有的縣市不做、有的縣市願意做，行政院應該鼓勵地方政府，如每戶3千或多少金額，地方出一半，另外一半中央補。

「地方政府照顧、中央政府也照顧」陳其邁強調，對年輕人來講，他拿到的金額一樣多，但是總體的財源就會增加，所以應鼓勵地方政府配合中央政府一起來做，才是實質能夠加速解決年輕人租金負擔問題。