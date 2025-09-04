高雄推國際觀光 前進馬尼拉搶攻菲律賓市場

高雄市觀光局推動國際觀光，局長高閔琳近日率高雄旅宿、餐飲等業者組隊到菲律賓馬尼拉行銷，並將於明天在當地舉辦「觀光推介會」，希望拓展高雄在菲國觀光知名度。

高雄市觀光局近年先後前往馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南、日本等地行銷推廣。根據觀光署去年境外旅客國籍統計資料顯示，菲律賓成長快速，突破46萬人次，排名東南亞國家第一。

為拓展菲國市場，觀光局邀高雄觀光、旅宿、旅行、餐飲、伴手禮等業者近40人，共組「高雄國際觀光隊」，並在高閔琳率領下，昨前進馬尼拉行銷高雄觀光，也攜手農業局共同推廣農業特色遊程及物產。

觀光局也將於明天舉辦「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，拓展高雄觀光知名度，並規劃拜訪駐菲律賓台北經濟文化辦事處、菲律賓觀光部、菲律賓旅行社協會（PTAA）、航空業者、菲國大型組團社等單位。

高閔琳表示，菲律賓人口數約1億多，是很有潛力、值得開發的市場。此行也將針對菲律賓旅遊市場，與當地業者進行深度交流與未來雙方合作方向討論。

菲律賓旅行社協會表示，希望透過這次的推廣活動，分享更多高雄最新及亮點資訊給協會成員，鼓勵各公司多送客到高雄觀光旅遊。

觀光局今天新聞稿表示，希望藉由「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，向菲國展現高雄的多元魅力與永續價值。期待下半年或明年大型活動期間，有更多菲國旅客來體驗高雄的活力與魅力。