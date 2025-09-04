快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

高雄推國際觀光 前進馬尼拉搶攻菲律賓市場

中央社／ 高雄4日電

高雄市觀光局推動國際觀光，局長高閔琳近日率高雄旅宿、餐飲等業者組隊到菲律賓馬尼拉行銷，並將於明天在當地舉辦「觀光推介會」，希望拓展高雄在菲國觀光知名度。

高雄市觀光局近年先後前往馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南、日本等地行銷推廣。根據觀光署去年境外旅客國籍統計資料顯示，菲律賓成長快速，突破46萬人次，排名東南亞國家第一。

為拓展菲國市場，觀光局邀高雄觀光、旅宿、旅行、餐飲、伴手禮等業者近40人，共組「高雄國際觀光隊」，並在高閔琳率領下，昨前進馬尼拉行銷高雄觀光，也攜手農業局共同推廣農業特色遊程及物產。

觀光局也將於明天舉辦「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，拓展高雄觀光知名度，並規劃拜訪駐菲律賓台北經濟文化辦事處、菲律賓觀光部、菲律賓旅行社協會（PTAA）、航空業者、菲國大型組團社等單位。

高閔琳表示，菲律賓人口數約1億多，是很有潛力、值得開發的市場。此行也將針對菲律賓旅遊市場，與當地業者進行深度交流與未來雙方合作方向討論。

菲律賓旅行社協會表示，希望透過這次的推廣活動，分享更多高雄最新及亮點資訊給協會成員，鼓勵各公司多送客到高雄觀光旅遊。

觀光局今天新聞稿表示，希望藉由「2025高雄菲律賓馬尼拉觀光推介會」，向菲國展現高雄的多元魅力與永續價值。期待下半年或明年大型活動期間，有更多菲國旅客來體驗高雄的活力與魅力。

菲律賓 馬尼拉 觀光局

延伸閱讀

菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊

高雄9月推「旗津小旅行」 4主題遊程開放報名

韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

相關新聞

陳玉珍持續推動免費法律諮詢 讓金門鄉親「求助有門」

金門因地處離島，長期面臨法律資源不足的困境。立法委員陳玉珍身兼中國國民黨金門縣黨部主委，自擔任縣議員以來，長期推動「免費...

哈瑪星鐵道園區見證南部線百年發展 地方盼設鐵道博物館南分館

哈瑪星台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。高市議員張...

高雄50年傳奇攤車「現泡蜜茶」驚傳歇業 在地熟客不捨

高雄省道台1線高楠公路旁，一間經營長達50年的現泡蜜茶店日前宣布將在9月7日結束營業，高齡70歲的老闆娘和父親在大樹下經...

中元普度 屏東縣環保局提醒新紙錢三燒…今年續推開運金幣

中元節將至，民眾在祭祀祖先、超度亡靈，並祈求平安，預計有大量紙錢密集焚燒使用，為兼顧傳統民俗文化及環境保護，屏東縣環保局...

支援偏鄉 高雄六龜牙科巡迴點啟用

民眾在都市看牙輕而易舉，許多「無牙醫鄉」居民犯牙疼卻有苦難言。高雄山區資源匱乏，居民跨區看牙醫單程至少花1小時，有人長期...

急救存活率升 屏東高級救護隊有功

屏東縣消防局去年12月成立高級救護隊，急救存活率與健康出院人數雙提升，今年6月起加入「接駁」救護服務，日前在救護車上對一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。