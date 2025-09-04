陳玉珍持續推動免費法律諮詢 讓金門鄉親「求助有門」

金門因地處離島，長期面臨法律資源不足的困境。立法委員陳玉珍身兼中國國民黨金門縣黨部主委，自擔任縣議員以來，長期推動「免費法律諮詢服務」，她定期邀請專業律師親赴金門，協助鄉親解決法律疑難，盼讓鄉親在面對法律難題時不再孤立無援。

陳玉珍指出，現代社會許多日常問題都與法律息息相關，專業律師的協助往往能成為解決關鍵，但受限於地理環境，金門法律專業人力明顯不足；她在立法院司法及法制委員會任職期間，成功爭取預算，促成法律扶助基金會派駐專職律師至金門，專責處理弱勢與公益案件，為在地民眾減輕負擔。

為延續這份關懷，陳玉珍服務處每月固定舉辦「免費法律諮詢」，邀請振宇律師事務所潘艾嘉律師親赴金門，與鄉親面對面交流，解答各類法律疑問。潘律師畢業於台大法律系，並因長期處理工程爭議，再進一步取得土木系碩士學位，擁有跨領域專業背景。她同時擔任榮民服務處法律顧問，也長期參與法律扶助基金會義務律師服務，持續為社會弱勢發聲。

陳玉珍強調，金門法律資源的缺乏是長期存在的現實，唯有透過公部門積極爭取與服務處持續努力，才能真正讓鄉親在面對問題時「求助有門」；她也特別感謝潘艾嘉律師的無私奉獻，讓金門鄉親獲得專業且溫暖的法律支持。

她提醒鄉親，如需法律協助，可透過「玉珍一對一Line@」預約服務。只要在Line搜尋「陳玉珍」（ID：@k1689），點選「選民服務」➡「預約免費法律諮詢」，填妥資料後即可安排時間。