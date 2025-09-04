高市鳳山溪人行新橋動工 串聯捷運及醫院

橫跨高市鳳山溪的「大東公園橫跨鳳山溪人行景觀橋工程」近日動工，完工後可讓社區居民步行跨越鳳山溪，也可串聯捷運及鳳山醫院等，預計明年底完工。

「大東公園橫跨鳳山溪人行景觀橋工程」位於鳳山區瑞興路293巷路口，橫跨鳳山溪，目的是將大東公園東側社區與大東濕地及曹公圳緊密連結，改善鄰近社區居民以往因缺乏橋梁設施而必須繞行的不便。

辦理該工程的高雄市水利局表示，該座人行景觀橋總經費約新台幣3600萬元，由市府編列預算辦理，橋長約30公尺，橋寬約4.3公尺，採用雙管鋼拱橋，並設有無障礙坡道與夜間照明設備。

此外，橋台引道銜接大東公園側設計雙側斜坡道，串聯公園內自行車系統，兼顧美觀與安全，並考量不同年齡層的使用需求。

水利局今天新聞稿表示，工程預計明年底完工，未來社區居民步行即可跨越鳳山溪，直達大東公園與曹公圳，也可串聯捷運及鳳山醫院等，營造安全、友善的公共環境。