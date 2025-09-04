屏東里港青農回饋鄉里 斥資百萬讓學童每週喝果汁

快訊

中央社／ 屏東縣4日電

屏東里港鄉青農楊岳翰研發創新技術常溫保存果汁，過程受屏東縣府輔導支持，因此決定回饋鄉里，斥資110萬元贊助里港鄉等地區8所學校，每週喝1次果汁、連續供應8週。

楊岳翰7年前返回里港鄉種檸檬，有感於檸檬榨汁冷凍後，倉儲及冷鏈費用過高，因此投入研發常溫保存技術，經過5年不斷試驗，以微波滅菌技術克服困難，技術並在屏東縣政府輔導下取得專利，因此楊岳翰決定回饋鄉里，贊助學童喝果汁，今天在里港國小舉行友善校園週宣導活動與捐贈儀式。

屏東縣副縣長黃國榮今天出席活動並表示，感謝里港鄉在地企業，展謝關懷在地、支持教育的熱忱；另外，114學年度「班班喝鮮乳」政策仍會持續推動，補助每週至少1次鮮乳，補充營養及鈣質，培養強健體魄，並提升學童學習成效。

楊岳翰接受媒體聯訪表示，使用的水果都是台灣在地，這學期將供應給里港鄉等地區約1800名學童，每週1次鮮果汁，連續8週，一共供應1萬5000包至2萬包果汁，費用約新台幣110萬元，認為「自己生於里港鄉，有義務與責任回饋在地鄉親」。

青農 屏東縣政府

