高雄中元節食品抽驗 74件全數合格
中元節將至，高雄市衛生局近期抽驗轄內販售中元節應景相關食品的相關場所，共送驗74件，檢測防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、漂白劑、微生物衛生指標及動物性成分等項目，結果皆合格。
衛生局今天新聞稿表示，近期針對賣場超市、傳統市場、烘焙業者、素食店等場所販售的中元節相關食品抽驗，送驗食品包括休閒食品（含糖果、餅乾、水果乾等）31件、豆製品24件、即食食品8件、糕粿類7件及素食4件。
衛生局提醒，消費者購買中元節食品時應視需求適量購買，挑選衛生可靠及具信譽口碑廠商產品，注意產品包裝完整性及標示資訊。食品祭拜後應妥善處理，儘速食用完畢，防止變質，食用前充分加熱減少微生物滋生，降低食品中毒風險。
衛生局強調，針對市售食品將持續監控並加強抽驗，為民眾的食品安全衛生嚴格把關，此次抽驗結果可於衛生局官網（https://health.kcg.gov.tw/）食品衛生專區或高雄市食安地圖（https://foodmap.kchb.gov.tw/） 查詢。
