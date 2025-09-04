快訊

高雄中元節食品抽驗 74件全數合格

中央社／ 高雄4日電

中元節將至，高雄市衛生局近期抽驗轄內販售中元節應景相關食品的相關場所，共送驗74件，檢測防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、漂白劑、微生物衛生指標及動物性成分等項目，結果皆合格。

衛生局今天新聞稿表示，近期針對賣場超市、傳統市場、烘焙業者、素食店等場所販售的中元節相關食品抽驗，送驗食品包括休閒食品（含糖果、餅乾、水果乾等）31件、豆製品24件、即食食品8件、糕粿類7件及素食4件。

衛生局提醒，消費者購買中元節食品時應視需求適量購買，挑選衛生可靠及具信譽口碑廠商產品，注意產品包裝完整性及標示資訊。食品祭拜後應妥善處理，儘速食用完畢，防止變質，食用前充分加熱減少微生物滋生，降低食品中毒風險。

衛生局強調，針對市售食品將持續監控並加強抽驗，為民眾的食品安全衛生嚴格把關，此次抽驗結果可於衛生局官網（https://health.kcg.gov.tw/）食品衛生專區或高雄市食安地圖（https://foodmap.kchb.gov.tw/） 查詢。

素食 抽驗 衛生局

相關新聞

陳玉珍持續推動免費法律諮詢 讓金門鄉親「求助有門」

金門因地處離島，長期面臨法律資源不足的困境。立法委員陳玉珍身兼中國國民黨金門縣黨部主委，自擔任縣議員以來，長期推動「免費...

哈瑪星鐵道園區見證南部線百年發展 地方盼設鐵道博物館南分館

哈瑪星台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。高市議員張...

高雄50年傳奇攤車「現泡蜜茶」驚傳歇業 在地熟客不捨

高雄省道台1線高楠公路旁，一間經營長達50年的現泡蜜茶店日前宣布將在9月7日結束營業，高齡70歲的老闆娘和父親在大樹下經...

中元普度 屏東縣環保局提醒新紙錢三燒…今年續推開運金幣

中元節將至，民眾在祭祀祖先、超度亡靈，並祈求平安，預計有大量紙錢密集焚燒使用，為兼顧傳統民俗文化及環境保護，屏東縣環保局...

支援偏鄉 高雄六龜牙科巡迴點啟用

民眾在都市看牙輕而易舉，許多「無牙醫鄉」居民犯牙疼卻有苦難言。高雄山區資源匱乏，居民跨區看牙醫單程至少花1小時，有人長期...

急救存活率升 屏東高級救護隊有功

屏東縣消防局去年12月成立高級救護隊，急救存活率與健康出院人數雙提升，今年6月起加入「接駁」救護服務，日前在救護車上對一...

