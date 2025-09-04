快訊

哈瑪星鐵道園區見證南部線百年發展 地方盼設鐵道博物館南分館

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供
台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供

哈瑪星台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。高市議員張博洋、簡煥宗及何權峰等人關切高雄鐵道文化，認為高雄競爭力爭設國家鐵道博物館南部分館，高雄除發展演唱會追星經濟外，也能以鐵道文化吸引國內外遊客。

1900年縱貫鐵道通車至台南，高雄哈瑪星設立臨時「打狗停車場」，鐵道「濱線」與「商港線」將港口與市區緊密連結。哈瑪星鐵道文化園區鄰近輕軌及捷運站，保留昔日鐵道支線與老火車，除體驗港都鐵道百年繁榮面貌，也能順遊駁二藝術特區、棧貳庫等景點。

高市3議員一同考察哈瑪星台灣鐵道館與哈瑪星鐵道文化園區，眾人肯定相關設施及文化局以高雄設市規畫重啟鐵道復駛「濱線啟程」系列活動，但也提出一些建議與想法。

張博洋指出，日本九州鐵道紀念館、英國約克鐵道博物館等地是鐵道迷喜愛的景點，哈瑪星鐵道文化園區占地遼闊，完整收藏31輛與高雄城市開發與鐵道運輸息息相關的車輛，以在地歷史為核心，延伸呈現台灣百年鐵道歷史，極具發展潛力。

何權峰認為，哈瑪星駁二線小火車是假日觀光熱門項目，園區內又有輕軌運行，新陳交錯產生有趣對比，三民區三塊厝車站未來也可以納入相關活動，以鐵道文化為主題，帶動觀光。

簡煥宗肯定高雄市文化局重啟鐵道復駛「濱線啟程」活動非常成功，人潮絡繹不絕。他提醒市府在發展演唱會經濟、追星觀光等新形態娛樂之餘，更應思考高雄市身為台灣最早被開發的城市之一，累積百年文化深度與歷史厚度，如何透過這些文化資產讓高雄真正深入人心，將會是未來城市行銷的重點。

張博洋呼籲市府與文化局應向中央爭取，設置國家鐵道博物館南部分館於哈瑪星鐵道文化園區，為持續高雄打造具歷史厚度的文化旅遊景點。

台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供
台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供
台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供
台灣鐵道館與鐵道文化園區是高雄重要的鐵道運輸文化聚落，見證西元1900年開通縱貫鐵道南部線後的城市發展。圖／張博洋服務處提供
高市議員左起何權峰、簡煥宗及張博洋關心高雄鐵道文化歷史，爭設鐵道博物館南分館。圖／張博洋服務處提供
高市議員左起何權峰、簡煥宗及張博洋關心高雄鐵道文化歷史，爭設鐵道博物館南分館。圖／張博洋服務處提供

