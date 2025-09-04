快訊

高雄50年傳奇攤車「現泡蜜茶」驚傳歇業 在地熟客不捨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄省道台1線高楠公路旁，一間經營長達50年的現泡蜜茶店，日前宣布將在9月7日結束營業。記者宋原彰／翻攝
高雄省道台1線高楠公路旁，一間經營長達50年的現泡蜜茶店，日前宣布將在9月7日結束營業。記者宋原彰／翻攝

高雄省道台1線高楠公路旁，一間經營長達50年的現泡蜜茶店日前宣布將在9月7日結束營業，高齡70歲的老闆娘和父親在大樹下經營小攤車長達半甲子，身為蜂農的父親用自產的蜂蜜現泡蜜茶，提供路過駕駛醇厚的沁涼飲品，早吸引一票在地老顧客，許多人為此表達不捨，老闆娘兒子說未來蜂蜜會改採網路銷售，讓母親好好過退休生活。

位在高楠公路1003巷口，營業滿50年的「現沖蜜茶」老攤位，經營者老闆娘每天就在大樹下經營著小攤位，用自家現採蜂蜜調製蜜茶販售，小杯蜜茶30元、中杯40元，價格親名且味道醇厚，多年來已是台一線許多貨車司機、上班族的飲品選擇之一，但日前店家卻突然在臉書公告決定收攤，消息一曝光，吸引許多老顧客回鍋光顧。

開店半世紀的蜜茶攤見證當地楠梓的發展，但周邊隨著中油遷廠，過去許多老顧客都已紛紛離開，老店平時僅靠部分熟客光顧苦撐，老闆娘考量年事，且每天還要推著攤車，體力不堪之下才決定關店，她說許多中油客人退休後偶爾經過此，發現老店還在，都會驚訝的說，「老闆娘還在賣喔！」宣布歇業後，她也相當捨不得，睡不好覺，

據了解，這間蜜茶店50年前由現任老闆娘的父親創立，父親原本是大岡山地區的蜂農，經營20年後原本打算結束營業，但身為女兒的老闆娘覺得可惜，決定接手經營，於是老店又經營了30年，如今老闆娘已年近70歲，第三代兒子說母親考量年事已高，決定在今年9月7日正式退休。

