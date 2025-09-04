快訊

中元普度 屏東縣環保局提醒新紙錢三燒…今年續推開運金幣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局去年推出「以金代金」，不使用紙錢改以祭拜開運金幣，今年續推，縣內23家廟宇響應。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年推出「以金代金」，不使用紙錢改以祭拜開運金幣，今年續推，縣內23家廟宇響應。圖／屏東縣環保局提供

中元節將至，民眾在祭祀祖先、超度亡靈，並祈求平安，預計有大量紙錢密集焚燒使用，為兼顧傳統民俗文化及環境保護，屏東縣環保局呼籲，請民眾響應新紙錢三燒「集中燒、適量燒，替代燒」，環保局去年推出「以金代金」，不使用紙錢改以祭拜開運金幣，今年續推，縣內23家廟宇響應。

屏東縣環保局表示，為減少祭祀產生空氣汙染，持續配合環境部「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」等新紙錢三燒政策，免費收集各廟宇、社區及公寓大廈等單位的紙錢，統一載運至縣內的「金屏安環保金爐」集中焚燒，藉由環保金爐先進防制設備，有效去除99%以上的空氣汙染物。

屏東縣環保局去年推動「以金代金」政策，信眾可自行選擇不使用紙錢，改以祭拜開運金幣，金幣經過爐後帶回家可常保平安，今年仍續推，縣內有23家廟宇響應。

環保局指出，民眾也可以至各大便利超商機檯點選以功代金，將原本欲購買紙錢的錢捐贈予慈善團體，在保護環境的同時，功德也能迴向給自己。

環保局再次呼籲，中元普度首重誠心，不一定非要燒大量紙錢才能獲神明保佑，民眾可採對環境友善的祭祀方式，多利用政府所提供環保祭祀服務，以誠心及濟世的心態普度，更勝多燒紙錢，「一分誠心，萬分清新，讓傳統信仰與環境保護和諧共好」。

廟宇紙錢集中清運作業。圖／屏東縣環保局提供
廟宇紙錢集中清運作業。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局表示，為減少祭祀產生空氣汙染，免費收集各廟宇、社區及公寓大廈等單位紙錢，統一載運至縣內的「金屏安環保金爐」集中焚燒。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局表示，為減少祭祀產生空氣汙染，免費收集各廟宇、社區及公寓大廈等單位紙錢，統一載運至縣內的「金屏安環保金爐」集中焚燒。圖／屏東縣環保局提供

