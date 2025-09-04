中元普度 屏東縣環保局提醒新紙錢三燒…今年續推開運金幣

中元節將至，民眾在祭祀祖先、超度亡靈，並祈求平安，預計有大量紙錢密集焚燒使用，為兼顧傳統民俗文化及環境保護，屏東縣環保局呼籲，請民眾響應新紙錢三燒「集中燒、適量燒，替代燒」，環保局去年推出「以金代金」，不使用紙錢改以祭拜開運金幣，今年續推，縣內23家廟宇響應。

屏東縣環保局表示，為減少祭祀產生空氣汙染，持續配合環境部「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」等新紙錢三燒政策，免費收集各廟宇、社區及公寓大廈等單位的紙錢，統一載運至縣內的「金屏安環保金爐」集中焚燒，藉由環保金爐先進防制設備，有效去除99%以上的空氣汙染物。

屏東縣環保局去年推動「以金代金」政策，信眾可自行選擇不使用紙錢，改以祭拜開運金幣，金幣經過爐後帶回家可常保平安，今年仍續推，縣內有23家廟宇響應。

環保局指出，民眾也可以至各大便利超商機檯點選以功代金，將原本欲購買紙錢的錢捐贈予慈善團體，在保護環境的同時，功德也能迴向給自己。