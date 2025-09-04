聽新聞
急救存活率升 屏東高級救護隊有功

聯合報／ 記者劉星君林保光／連線報導
屏東縣消防局去年12月成立高級救護隊，提高急救存活率，小隊長黃志然（左）說明高救隊工作內容。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局去年12月成立高級救護隊，提高急救存活率，小隊長黃志然（左）說明高救隊工作內容。記者劉星君／攝影

屏東縣消防局去年12月成立高級救護隊，急救存活率與健康出院人數雙提升，今年6月起加入「接駁」救護服務，日前在救護車上對一名被蜜蜂蜇傷男子給藥處置，男子下午就順利出院。高市今年7月起也試辦雙軌出勤，將高級救護人力投放在事故好發熱點靈活運用，更提升傷患存活率。

屏東高級救護隊成員9成都是高級救護技術員，遇重大創傷、OHCA（到院前心肺功能停止）、昏迷等案件能提供進階處置，據統計，OHCA急救存活率從去年22.53%，至今年上半年提升到30.91%，健康出院人數由去年5人，增為13人。

高救隊小隊長黃志然說，九如、里港、鹽埔、高樹等鄉每年約60名OHCA病患到市區急救，今年6月起屏北地區擴大為接駁救護範圍，日前鹽埔鄉一名男子被蜂蟄左胸過敏，因高救隊先提供抗過敏藥處置，男子下午就出院。

另今年5月，屏東一名60歲蘇姓男子工作時突昏倒，經高救隊員在救護車預先處置，到醫院時已恢復生命徵象。事後消防局人員到蘇家關懷，蘇男感激消防員讓他能再見到家人。屏東縣消防局長李彬正說，縣內現有47名高級救護技術員，盼各分隊都能派駐高級救護員

高雄市甚早推動高級救護技術員認證，目前有196名高級救護員，平時分編在各分隊，未單獨成立高級救護隊，今年7月起試辦「雙軌出勤」。高市消防局緊急救護科長陳俊宏說，高級救護技術員能進行高級心臟救命術、給藥等進階處置，並配有藥物與裝備，可提升傷病患存活率與救護品質。

