支援偏鄉 高雄六龜牙科巡迴點啟用

聯合報／ 本報記者／連線報導
偏鄉牙醫資源不足，健保署與高雄市牙醫公會推動巡迴醫療點。圖／高雄市牙醫師公會提供
民眾在都市看牙輕而易舉，許多「無牙醫鄉」居民犯牙疼卻有苦難言。高雄山區資源匱乏，居民跨區看牙醫單程至少花1小時，有人長期缺牙影響咀嚼導致營養不良，健保署經1年多籌備，昨在六龜寶來里啟用牙科巡迴點，即起每周一、周四有牙醫看診，讓口腔醫療深入山林。

偏鄉牙醫不足是全台共通課題，高雄六龜雖各有1間牙醫診所與牙科醫療站，距沒有牙醫進駐的寶來里仍有21.5公里。去年健保署會同高市牙醫師公會走勘後決定設立牙科巡迴點，新診間昨揭牌，治療椅與數位X光機，功能齊備，一早就有人排隊求診，凸顯需求殷切。

健保署業務組長林淑華說，巡迴點是偏鄉口腔醫療的重要突破，讓居民就醫不必再長途跋涉。高市牙醫師公會理事長蔡政峰說，讓偏鄉居民能在地看牙，才是真正的公平。

「桃源區一名牙醫都沒有」，高雄桃源區長杜司偉嘆，衛生所公費牙醫師數月前離職，老人牙痛只能吃止痛藥，或請子弟返鄉載他們下山就醫，一趟就是大半天。

台東縣卑南、鹿野、達仁及東河4鄉無牙科診所，衛生局指已持續推動計畫挹注資源，像卑南鄉去年迎來返鄉服務的公費牙醫師，解決1萬6千鄉民長年的就醫困境。其他3鄉鎮則實施巡迴診療。東河張姓鄉民說，以前從泰源到市區看牙要花1小時車程，現在有巡迴診療，省時很多。

屏東幅員狹長，33鄉鎮有13鄉鎮未設牙科診所。衛生局與牙醫師公會合作興設83個巡迴醫療站，讓全縣都有牙醫診療服務。一名牙醫師說，曾遇到偏鄉孩童牙痛到引發蜂窩性組織炎才就醫。滿州鄉長古榮福說，10多年前曾有牙醫師在滿州開診所，但停業很久了，鄉民看牙只能到恆春鎮或北上就診，衛生所想進引進牙科但真的請不起。

台南市的南化、山上、左鎮、龍崎4區無牙醫師，目前靠巡迴車與定點診療椅提供基礎服務；嘉義縣則由牙醫師公會與慈濟、嘉基等醫院合作，固定至大埔、阿里山義診；雲林縣雖有191名牙醫師，但口湖與二崙兩鄉仍缺乏，縣府已導入巡迴門診及設置校園診療點因應。

（記者郭韋綺、劉星君、潘奕言、尤聰光、萬于甄、黃于凡、蔡維斌）

牙醫 偏鄉 六龜 健保署 高雄市

支援偏鄉 高雄六龜牙科巡迴點啟用

民眾在都市看牙輕而易舉，許多「無牙醫鄉」居民犯牙疼卻有苦難言。高雄山區資源匱乏，居民跨區看牙醫單程至少花1小時，有人長期...

